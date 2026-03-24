Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiger Woods regresa para jugar la final de la TGL tras casi dos años de inactividad

El legendario golfista vuelve en un duelo decisivo con su equipo al borde del título

24 de marzo de 2026 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El veterano golfista estadounidense, que cumplió 50 años en diciembre, lleva alejado de los campos desde 2024. (Mark Baker)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El golfista estadounidense Tiger Woods regresa este martes con los Jupiter Links GC, equipo integrado por sus compatriotas Max Homa y Kevin Kisner, y el surcoreano Tom Kim, para disputar la final de la Liga TGL frente a Los Angeles Golf Club (LAGC).

RELACIONADAS

El conjunto de la Costa Oeste está formado por los estadounidenses Collin Morikawa y Sahith Theegala, junto a los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood.

Este lunes, LAGC se impuso por 6-5 a Jupiter Links en el primer partido de la serie por el título, al mejor de tres, después de que Theegala sumara dos puntos decisivos en el hoyo “Stone & Steeple”, lo que les permitió adelantarse 1-0.

Woods, que ha estado trabajando con su equipo como asesor, volverá este martes a la alineación para el segundo partido y participará nuevamente si consiguen forzar un tercero.

El ganador del duelo sustituirá al vigente campeón, el Atlanta Drive GC, que venció al New York Golf Club en la final inaugural de la TGL el año pasado, pero que cayó en semifinales tras perder contra LAGC esta temporada.

La última vez que Woods participó en un torneo de golf completo fue en el Campeonato Abierto de 2024, en Royal Troon (Escocia), donde no superó el corte. No obstante, en febrero dejó abierta la posibilidad de participar en el próximo Masters de Augusta, el primer “major” de la temporada, que se celebrará en abril.

Preguntado la semana pasada sobre si jugará el Masters, Woods respondió: “Ya dije que estoy trabajando en ello. (…) La operación de sustitución de disco no es precisamente sencilla (…). Me han realizado muchas intervenciones antes de eso, por lo que el cuerpo no se recupera tan bien como cuando tenía 24 años. No se recupera del todo. Así que tengo días buenos en los que puedo hacer prácticamente de todo y otros en los que me cuesta incluso moverme”.

El veterano golfista estadounidense, que cumplió 50 años en diciembre, lleva alejado de los campos desde 2024, tras romperse el tendón de Aquiles y someterse a su séptima operación de espalda.

Tags
GolfTiger Woods
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: