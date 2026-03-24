Tiger Woods regresa para jugar la final de la TGL tras casi dos años de inactividad

El golfista estadounidense Tiger Woods regresa este martes con los Jupiter Links GC, equipo integrado por sus compatriotas Max Homa y Kevin Kisner, y el surcoreano Tom Kim, para disputar la final de la Liga TGL frente a Los Angeles Golf Club (LAGC).

El conjunto de la Costa Oeste está formado por los estadounidenses Collin Morikawa y Sahith Theegala, junto a los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood.

Este lunes, LAGC se impuso por 6-5 a Jupiter Links en el primer partido de la serie por el título, al mejor de tres, después de que Theegala sumara dos puntos decisivos en el hoyo “Stone & Steeple”, lo que les permitió adelantarse 1-0.

Woods, que ha estado trabajando con su equipo como asesor, volverá este martes a la alineación para el segundo partido y participará nuevamente si consiguen forzar un tercero.

El ganador del duelo sustituirá al vigente campeón, el Atlanta Drive GC, que venció al New York Golf Club en la final inaugural de la TGL el año pasado, pero que cayó en semifinales tras perder contra LAGC esta temporada.

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La última vez que Woods participó en un torneo de golf completo fue en el Campeonato Abierto de 2024, en Royal Troon (Escocia), donde no superó el corte. No obstante, en febrero dejó abierta la posibilidad de participar en el próximo Masters de Augusta, el primer “major” de la temporada, que se celebrará en abril.

Preguntado la semana pasada sobre si jugará el Masters, Woods respondió: “Ya dije que estoy trabajando en ello. (…) La operación de sustitución de disco no es precisamente sencilla (…). Me han realizado muchas intervenciones antes de eso, por lo que el cuerpo no se recupera tan bien como cuando tenía 24 años. No se recupera del todo. Así que tengo días buenos en los que puedo hacer prácticamente de todo y otros en los que me cuesta incluso moverme”.