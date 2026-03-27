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¿Tom Brady saldrá del retiro? A la NFL no le agrada la idea

El ganador de siete ediciones del Super Bowl no negó que ponderó regresar al juego

27 de marzo de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tom Brady admitió en una entrevista que hizo preguntas acerca de las reglas de la NFL sobre la posibilidad de que un propietario minoritario de equipo pueda jugar en la liga. (Caroline Brehman)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tom Brady reveló en una entrevista publicada el jueves que consideró la posibilidad de salir del retiro, pero la National Football League (NFL) no se mostró particularmente receptiva a la idea.

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A Brady, siete veces campeón del Super Bowl y propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas, se le preguntó en una entrevista reciente con CNBC si había investigado las reglas relativas al regreso de un propietario minoritario a la NFL.

“De hecho, pregunté al respecto, pero a la NFL no le gusta mucho la idea, así que lo dejaré ahí”, dijo Brady. “Exploramos muchas opciones diferentes, y estoy muy felizmente retirado. Permítanme decir eso también”.

No habría sido la primera vez que Brady salía del retiro. El tres veces Jugador Más Valioso de la liga se retiró brevemente durante la pretemporada de 2022 tras dos temporadas con los Buccaneers. Cambió de opinión 40 días después y jugó un año más antes de retirarse definitivamente en febrero de 2023.

Brady recientemente acaparó todas las miradas en el Fanatics Flag Football Classic, donde jugó junto a Jalen Hurts, Devonta Smith, Stefon Diggs y el corredor de los Raiders, Ashton Jeanty. También se reencontró en el campo con su compañero de equipo durante 11 temporadas y cuatro veces campeón del Super Bowl, Rob Gronkowski.

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Tom BradyNFLLas VegasSuper Bowl
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