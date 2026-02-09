Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kenneth Walker III, primer corredor proclamado Más Valioso del Super Bowl en 28 años

El ‘running back’ de los Seahawks totalizó 135 yardas por tierra en la cómoda victoria ante los Patriots

9 de febrero de 2026 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El quarterback Sam Darnold (izquierda) y running back Kenneth Walker III de los Seahawks de Seattle celebran con el Trofeo Lombardi tras la victoria ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SANTA CLARA, California - Kenneth Walker III se está adentrando en la agencia libre como el Jugador Más Valioso del Super Bowl.

RELACIONADAS

Walker culminó una postemporada prolífica con otra gran actuación en el terreno de juego para ayudar a los Seahawks de Seattle vencer el domingo 29-13 a los Patriots de Nueva Inglaterra y obtener el campeonato de la NFL.

Aunque la defensa cargó a Seattle durante gran parte de la postemporada, Walker fue una vez más el motor de la ofensiva al correr para 135 yardas y sumar 26 por recepción, logrando su tercer juego consecutivo de 100 yardas desde la línea de golpeo en la postemporada.

Se convirtió en el primer corredor desde Terrell Davis hace 28 años en recibir el MVP del Super Bowl.

El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike MacDonald, se refleja en el trofeo Lombardi tras la victoria sobre los Patriots.El mariscal de campo de los Seahawks Sam Darnold celebra tras la victoria sobre los Patriots.Los jugadores de los Patriots se agrupan alrededor del mariscal de campo Drake Maye (10) durante los calentamientos antes del partido contra los Seahawks.
1 / 20 | Los Seahawks se proclaman campeones del Super Bowl 60. El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike MacDonald, se refleja en el trofeo Lombardi tras la victoria sobre los Patriots. - Matt Slocum

Walker elevó su nivel de juego después de que Zach Charbonnet, su compañero de acarrreos, sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada, y no pudo haber llegado en un momento más importante para los Seahawks ni más oportuno para Walker.

El corredor de 25 años está en el último año de su contrato de novato y está programado para convertirse en agente libre en 2026. Gracias a su actuación en los playoffs, Walker está por recibir un aumento salarial significativo.

Walker acumuló 413 yardas desde la línea de golpeo en las tres victorias de Seattle en esta postemporada. Se convirtió en el primer jugador en superar las 100 yardas desde la línea de golpeo en cada juego de playoffs para un campeón del Super Bowl desde que Terrell Davis lo hizo en temporadas consecutivas en 1997-98 para los Broncos.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

Aunque los dueños de equipos de fútbol de fantasía y Walker a veces se frustraron porque no llevaba una carga mayor de la ofensiva, especialmente en la zona roja, durante la temporada regular, compartir el trabajo con Charbonnet significó que Walker estuviera fresco para los playoffs, cuando estuvo en su mejor momento.

Walker promedió menos de 15 toques desde la línea de golpeo por juego en la temporada regular, cuando logró su primera temporada de 1,000 yardas por tierra desde su año de novato.

Pero promedió casi 25 toques por juego en los playoffs, cuando demostró que es capaz de ser un corredor de carga.

Walker carburó de inmediato con una carrera de 10 yardas en el primer chasquido y tuvo 55 yardas en el terreno en una serie de gol de campo más tarde en la primera mitad, siendo el jugador con más yardas en una serie en el Super Bowl en 20 años.

Tags
Super BowlSeahawks de SeattlePatriots de Nueva InglaterraNFL
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: