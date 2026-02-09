Amanda Serrano le responde a Jake Paul sobre Bad Bunny: “Los puertorriqueños no somos ‘americanos falsos’”

El influencer y boxeador Jake Paul calificó a Bad Bunny como “un falso ciudadano estadounidense” antes de su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo.

En respuesta, la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano recurrió a las redes sociales para expresar su postura frente a uno de los principales impulsores de su carrera, quien además es cofundador de la promotora Most Valuable Promotions (MVP).

“Esta noche estoy aquí, donde se supone que debo estar: en mi hermosa isla, con mi gente, celebrando y observando con orgullo y admiración lo bien que Benito nos representó a nosotros y a nuestra cultura. Estoy orgullosa de ser puertorriqueña y estoy orgullosa de ser ciudadana estadounidense. Los puertorriqueños no somos “americanos falsos”. Somos ciudadanos que hemos contribuido a este país en todos los ámbitos: desde el servicio militar hasta el deporte, los negocios, la ciencia y las artes. Nuestra identidad y nuestra ciudadanía merecen respeto", escribió la campeona mundial en su cuenta de X (antes Twitter).

“No tendría las oportunidades que tengo hoy sin el apoyo y la confianza que Most Valuable Promotions y Jake Paul depositaron en mí. Siempre estaré agradecida por el papel que jugaron en ayudar a cambiar mi vida y en elevar el boxeo femenino. Al mismo tiempo, quiero ser clara: no estoy de acuerdo con declaraciones que cuestionan la legitimidad o la identidad del pueblo puertorriqueño, y no puedo apoyar esa caracterización. Es incorrecta. Peleo con el orgullo de Puerto Rico y represento mi bandera cada vez que subo al ring. Siempre estaré con mi gente, con respeto por quienes somos y con orgullo por el lugar de donde venimos. Nunca cambiaré y siempre seré una boricua orgullosa", apuntó Serrano.

Previo a la presentación del artista boricua en el partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, Paul escribió el siguiente mensaje en las redes sociales:

“Apagar el espectáculo de medio tiempo a propósito. Unámonos y demostremos a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. (Para ellos, eso significa audiencia). Tú eres su beneficio. Date cuenta de que tienes poder. Apaga este espectáculo de medio tiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando, alguien que públicamente odia a Estados Unidos. Yo no puedo apoyar eso”, escribió Paul, quien reside en el municipio de Dorado y es beneficiario de los incentivos contributivos de la Ley 60 de Puerto Rico.

Y su hermano Logan tampoco estuvo de acuerdo con él.