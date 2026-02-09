Xander Zayas se suma al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, encabezado por el astro puertorriqueño Bad Bunny, se convirtió en uno de los momentos más comentados, con una fiesta latina que reunió a destacadas personalidades de distintos ámbitos, entre ellas figuras del deporte como el campeón unificado de boxeo Xander Zayas.

Zayas, monarca de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, apareció en los primeros minutos del espectáculo mientras lanzaba golpes junto al mexicano Emiliano Vargas, en una coreografía en la que Bad Bunny —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— cruzaba debajo de sus puños.

“Fue un momento muy especial ver a dos de nuestras jóvenes estrellas, Xander Zayas y Emiliano Fernando Vargas, aparecer durante la actuación de Bad Bunny”, expresó el fundor de la compañía Top Rank, Bob Arum, en expresiones enviadas a El Nuevo Día.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los escenarios más importantes del mundo, y oportunidades como esta ayudan a elevar su perfil no solo dentro del boxeo, sino también más allá del deporte”, agregó el promotor.

Otra figura deportiva que hizo acto de presencia fue el armador de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Juan Pablo Piñeiro, quien además es propietario de un carrito de piraguas ubicado en la esquina de las calles Clara Lair y La Caleta, a pasos de La Fortaleza, en el Viejo San Juan.

Más adelante se pudo ver al jardinero estrella de los Braves de Atlanta, Ronald Acuña, quien estuvo en la famosa casita junto al actor chileno Pedro Pascal y la intérprete Young Miko.