Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Xander Zayas se suma al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

El campeón unificado de las 154 libras apareció junto al mexicano Emiliano Vargas durante el medio tiempo del partido entre Seattle y Nueva Inglaterra

9 de febrero de 2026 - 11:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emiliano Vargas, Bad Bunny y Xander Zayas posan antes del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (Instagram / Emiliano Vargas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, encabezado por el astro puertorriqueño Bad Bunny, se convirtió en uno de los momentos más comentados, con una fiesta latina que reunió a destacadas personalidades de distintos ámbitos, entre ellas figuras del deporte como el campeón unificado de boxeo Xander Zayas.

RELACIONADAS

Zayas, monarca de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, apareció en los primeros minutos del espectáculo mientras lanzaba golpes junto al mexicano Emiliano Vargas, en una coreografía en la que Bad Bunny —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— cruzaba debajo de sus puños.

“Fue un momento muy especial ver a dos de nuestras jóvenes estrellas, Xander Zayas y Emiliano Fernando Vargas, aparecer durante la actuación de Bad Bunny”, expresó el fundor de la compañía Top Rank, Bob Arum, en expresiones enviadas a El Nuevo Día.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los escenarios más importantes del mundo, y oportunidades como esta ayudan a elevar su perfil no solo dentro del boxeo, sino también más allá del deporte”, agregó el promotor.

Otra figura deportiva que hizo acto de presencia fue el armador de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Juan Pablo Piñeiro, quien además es propietario de un carrito de piraguas ubicado en la esquina de las calles Clara Lair y La Caleta, a pasos de La Fortaleza, en el Viejo San Juan.

Más adelante se pudo ver al jardinero estrella de los Braves de Atlanta, Ronald Acuña, quien estuvo en la famosa casita junto al actor chileno Pedro Pascal y la intérprete Young Miko.

La presentación de Bad Bunny marcó un momento clave en las presentaciones musicales del Super Bowl al ser liderada por un artista latino de habla hispana en solitario, aunque también contó con la participación de invitados internacionales como la cantante Lady Gaga al igual que el puertorriqueño Ricky Martin.

Tags
Super BowlXander ZayasBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: