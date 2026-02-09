Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Monarcas de la NFL! Los Seahawks vencen a los Patriots para conquistar el Super Bowl

Seattle ganó su segundo campeonato en la historia de la franquicia al superar a Nueva Inglaterra

9 de febrero de 2026 - 11:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jugador defensivo de los Seahawks, Rylie Mills, derriba al quarterback de los Patriots, Drake Maye. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SANTA CLARA, California - La defensa ganó este campeonato.

Devon Witherspoon, Derick Hall, Byron Murphy y el resto de la feroz unidad de Mike Macdonald derrotaron a Drake Maye, y los Seahawks de Seattle vencieron a los Patriots de Nueva Inglaterra 29-13 el domingo para ganar el segundo Super Bowl de la franquicia.

Los Seahawks ganaron el primer Super Bowl en 2014. Y al año siguiente cayeron ante los Patriots.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown a AJ Barner, Kenneth Walker III corrió por 135 yardas y Jason Myers acertó sus cinco intentos de gol de campo.

Uchenna Nwosu remató una actuación defensiva castigadora al atrapar el pase de Maye en el aire después de que Witherspoon le golpeara el brazo y lo corriera 45 yardas para una intercepción de seis puntos.

La defensa “Dark Side” de Seattle ayudó a Darnold a convertirse en el primer mariscal de campo de la clase del draft de 2018 en ganar un Super Bowl, por delante de Josh Allen, Baker Mayfield y Lamar Jackson.

Considerado un fracaso, descartado por dos equipos y considerado prescindible por otros dos, Darnold demostró que sus escépticos estaban equivocados al ayudar a los Seahawks a terminar con marca de 17-3.

Tras liderar la NFL con 20 pérdidas de balón en la temporada regular, Darnold no tuvo ninguna en tres partidos de playoffs. No estuvo especialmente preciso contra la sólida defensa de los Patriots, pero protegió el balón y realizó suficientes jugadas, completando 19 de 38 pases para 202 yardas.

Los Seahawks capturaron a Maye seis veces, incluyendo dos de Hall y dos de Murphy. La captura de Hall al final del tercer cuarto preparó un campo corto y Darnold conectó con Barner en un pase de anotación de 16 yardas para poner el marcador en 19-0.

La intercepción de Julian Love preparó el terreno para otro gol de campo que puso el marcador en 22-7 con 5:35 por jugar.

Los Patriots (17-4) despejaron en las primeras ocho series, excluyendo una en la que se arrodillaron para terminar la primera mitad.

El puertorriqueño Bad Bunny estuvo a cargo del espectáculo artístico en el medio tiempo.

Super BowlBad BunnySeahawks de SeattlePatriots de Nueva InglaterraNFL
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
