¡Monarcas de la NFL! Los Seahawks vencen a los Patriots para conquistar el Super Bowl

SANTA CLARA, California - La defensa ganó este campeonato.

Devon Witherspoon, Derick Hall, Byron Murphy y el resto de la feroz unidad de Mike Macdonald derrotaron a Drake Maye, y los Seahawks de Seattle vencieron a los Patriots de Nueva Inglaterra 29-13 el domingo para ganar el segundo Super Bowl de la franquicia.

Los Seahawks ganaron el primer Super Bowl en 2014. Y al año siguiente cayeron ante los Patriots.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown a AJ Barner, Kenneth Walker III corrió por 135 yardas y Jason Myers acertó sus cinco intentos de gol de campo.

Uchenna Nwosu remató una actuación defensiva castigadora al atrapar el pase de Maye en el aire después de que Witherspoon le golpeara el brazo y lo corriera 45 yardas para una intercepción de seis puntos.

PUBLICIDAD

La defensa “Dark Side” de Seattle ayudó a Darnold a convertirse en el primer mariscal de campo de la clase del draft de 2018 en ganar un Super Bowl, por delante de Josh Allen, Baker Mayfield y Lamar Jackson.

Considerado un fracaso, descartado por dos equipos y considerado prescindible por otros dos, Darnold demostró que sus escépticos estaban equivocados al ayudar a los Seahawks a terminar con marca de 17-3.

Tras liderar la NFL con 20 pérdidas de balón en la temporada regular, Darnold no tuvo ninguna en tres partidos de playoffs. No estuvo especialmente preciso contra la sólida defensa de los Patriots, pero protegió el balón y realizó suficientes jugadas, completando 19 de 38 pases para 202 yardas.

Los Seahawks capturaron a Maye seis veces, incluyendo dos de Hall y dos de Murphy. La captura de Hall al final del tercer cuarto preparó un campo corto y Darnold conectó con Barner en un pase de anotación de 16 yardas para poner el marcador en 19-0.

La intercepción de Julian Love preparó el terreno para otro gol de campo que puso el marcador en 22-7 con 5:35 por jugar.

Los Patriots (17-4) despejaron en las primeras ocho series, excluyendo una en la que se arrodillaron para terminar la primera mitad.