Tres boricuas entrarán al Salón de la Fama de la Collegiate Water Polo Association

Los puertorriqueños Javier González, Alex Mujica y Luis Limardo serán exaltados el 18 de diciembre al Salón de la Fama de la Collegiate Water Polo Association (CWPA), en reconocimiento a sus carreras con la Universidad de Massachusetts (UMass) durante la década de 1990.

La ceremonia se realizará de forma virtual.

Los tres exatletas forman parte de la clase 2025, que también incluye al estadounidense Brian Stahl.

González, quien se desempeñó como atacante, fue una figura pionera de la presencia boricua en la NCAA con UMass. Lideró al equipo a dos participaciones en el Torneo de la NCAA y formó parte de una victoria histórica ante UC San Diego. También recibió selecciones al All-East First Team y una mención All-America.

Javier González (Atacante) (Suministrada / Copur)

Mujica, por su parte, fue portero titular durante cuatro temporadas y pieza clave en tres campeonatos del Este y tres apariciones en la NCAA. Finalizó su carrera segundo en salvamentos en la historia del programa y acumuló tres selecciones al All-East First Team, además de una mención All-America.

Limardo, dominante en la posición de boya, contribuyó a que UMass conquistara tres campeonatos consecutivos del Este. Fue nombrado MVP del torneo del Este en 1995, seleccionado al Equipo Ideal del Campeonato de la NCAA y recibió distinciones All-East y All-America.

Alex Mujica (Portero) (Suministrada / Copur)

Además de sus aportaciones en el ámbito universitario, González, Mujica y Limardo representaron a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y torneos Pre-Olímpicos. También integraron el equipo juvenil que conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de 1990, celebrado en Puerto Rico.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, destacó que el reconocimiento “valida el calibre del talento puertorriqueño que hemos tenido históricamente en el polo acuático”.

“Javier, Alex y Luis representan una generación que abrió caminos y elevó el nombre de Puerto Rico en escenarios internacionales y universitarios de primer nivel”, añadió/