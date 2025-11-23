Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres boricuas entrarán al Salón de la Fama de la Collegiate Water Polo Association

Javier González, Alex Mujica y Luis Limardo serán exaltados por sus carreras colegiales con la Universidad de Massachusetts

23 de noviembre de 2025 - 1:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Limardo contribuyó a que UMass conquistara tres campeonatos consecutivos del Este. (Suministrada / Copur)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los puertorriqueños Javier González, Alex Mujica y Luis Limardo serán exaltados el 18 de diciembre al Salón de la Fama de la Collegiate Water Polo Association (CWPA), en reconocimiento a sus carreras con la Universidad de Massachusetts (UMass) durante la década de 1990.

RELACIONADAS

La ceremonia se realizará de forma virtual.

Los tres exatletas forman parte de la clase 2025, que también incluye al estadounidense Brian Stahl.

González, quien se desempeñó como atacante, fue una figura pionera de la presencia boricua en la NCAA con UMass. Lideró al equipo a dos participaciones en el Torneo de la NCAA y formó parte de una victoria histórica ante UC San Diego. También recibió selecciones al All-East First Team y una mención All-America.

Javier González (Atacante)
Javier González (Atacante) (Suministrada / Copur)

Mujica, por su parte, fue portero titular durante cuatro temporadas y pieza clave en tres campeonatos del Este y tres apariciones en la NCAA. Finalizó su carrera segundo en salvamentos en la historia del programa y acumuló tres selecciones al All-East First Team, además de una mención All-America.

Limardo, dominante en la posición de boya, contribuyó a que UMass conquistara tres campeonatos consecutivos del Este. Fue nombrado MVP del torneo del Este en 1995, seleccionado al Equipo Ideal del Campeonato de la NCAA y recibió distinciones All-East y All-America.

Alex Mujica (Portero)
Alex Mujica (Portero) (Suministrada / Copur)

Además de sus aportaciones en el ámbito universitario, González, Mujica y Limardo representaron a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y torneos Pre-Olímpicos. También integraron el equipo juvenil que conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de 1990, celebrado en Puerto Rico.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, destacó que el reconocimiento “valida el calibre del talento puertorriqueño que hemos tenido históricamente en el polo acuático”.

“Javier, Alex y Luis representan una generación que abrió caminos y elevó el nombre de Puerto Rico en escenarios internacionales y universitarios de primer nivel”, añadió/

Por su parte, Jean Pierre Mujica, presidente de la Comisión Técnica de Polo Acuático y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Puertorriqueña de Natación, subrayó que la gesta de atletas atletas formados en Puerto Rico “demuestra el nivel que alcanzaron en el polo acuático colegial de la NCAA y con las selecciones nacionales”.

Tags
Polo acuáticoNCAACOPURComité Olímpico de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 23 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: