Upstanding le hizo honor a su nombre en la Serie Hípica del Caribe

El jinete Juan Carlos Díaz puso al frente a Upstanding en los primeros metros y el importado boricua controló el paso hacia una sólida victoria este domingo en la Copa Invitacional de Importados de la Serie Hípica del Caribe, llevada a cabo en el Hipódromo Remón, en Panamá.

El destacado jinete boricua Irad Ortiz, hijo, por su parte, le dio a México la victoria en el clásico con una sólida actuación en Lodyto Race. En esa carrera, el boricua Radiólogo hizo una buena presentación.

En Puerto Rico, mientras, el jinete Jean Carlos Díaz aprovechó todas las oportunidades y logró seis victorias en el programa del Hipódromo Camarero del domingo, cuando los dos jinetes líderes; Díaz y Jorge I. Vélez, estaban ausentes mientras competían en Panamá.

Upstanding partió como segundo candidato, detrás del panameño Takao, que fue montado por el destacado Ortiz, hijo. Takao finalizó segundo.

El entrenado por José Dan Vélez pasó los 400 metros en 23.10 segundos y se colocó en la punta entrando a la primera curva en el campo de nueve ejemplares. Sacó cuerpos de ventaja en la recta lejana, en la que el también importado boricua Eddie Felson iba en quinto puesto.

Takao, con Ortiz, fue a la caza de Upstanding luego de los 800 metros y desde el segundo lugar, pero nunca lo amenazó, al tiempo en que Díaz comenzó a exigirle a Upstanding en la recta final para finalizar la distancia de 1 1/4 milla en 2:03.40 minutos.

Upstanding es propiedad del Establo Sonata, de Marc Tacher.

Ortiz sí le dio a México el triunfo en la Copa Dama del Caribe con una cómoda victoria para Sabalenka. Puerto Rico no tuvo representación en la Copa Dama del Caribe.

El nativo boricua Conspirador PR, con la monta de Ortiz, hijo, no pudo con el paso en la Copa Confraternidad y concluyó último.

Y en el Clásico del Caribe, el tresañero boricua Radiólogo estuvo en contención entrando en la segunda curva con Juan Carlos Díaz, pero Lodyto Race y Ortiz, hijo, despegaron con facilidad para prevalecer.

Fue la segunda victoria para Ortiz, hijo, en esta Serie Hípica del Caribe.

En Camarero, la sexta victoria de Jean Carlos Díaz fue sobre El Consistente, en el Clásico Agustín Mercado Reverón para dosañeros importados.