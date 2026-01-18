Victoria amarga: Broncos eliminan a Bills y Bo Nix queda fuera del resto de los playoffs

DENVER - Bo Nix se fracturó el tobillo derecho el sábado, al final del tiempo extra en la victoria de los Broncos de Denver sobre los Bills de Buffalo en la ronda divisional, y se someterá a una cirugía que lo dejará fuera por el resto de los playoffs de la NFL.

El entrenador Sean Payton dio la noticia infortunada sobre su quarterback de segundo año tras la victoria más trascendental de Denver en una década. El mariscal de campo suplente Jarrett Stidham comenzará la final de la Conferencia Americana el próximo fin de semana.

“Stiddy está listo”, afirmó Payton después de regresar al podio para hablar sobre la lesión sufrida tras la victoria de Denver por 33-30.

Payton explicó que Nix se lesionó en un acarreo donde perdió dos yardas y fue tacleado por el safety Cole Bishop. Nix cojeaba después de la jugada, pero no había indicios de que hubiera sufrido una lesión tan grave.

En la siguiente, Nix lanzó un pase profundo a Marvin Mims Jr. que provocó una penalización de interferencia de pase de 30 yardas y llevó a los Broncos a una buena posición para un gol de campo. Nix luego se arrodilló para centrar el balón para el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que puso fin al duelo.

Payton dijo que Nix se someterá a cirugía el martes en Birmingham, Alabama.

“Es un tipo muy fuerte y con mucha fe”, destacó Payton. “Está sentado en el pasillo con su familia y se acerca y todos estamos hablando con él. Sabe que Dios tiene un plan para él y dijo que lo sufrió (un tobillo roto) en la escuela secundaria y luego dijo que también le pasó en Auburn.

“Y le dije que no me había dado cuenta de eso. Le dije: ‘si lo hubiera sabido, no te habría reclutado’”, bromeó Payton.

El vestuario se había vaciado y los reporteros estaban esperando en una sala de entrevistas a Nix cuando Payton regresó y dio la noticia.

Nix, procedente de Oregon y la duodécima selección general en el draft de la NFL de 2024, igualó el récord de la NFL de Russell Wilson con dos docenas de victorias en sus dos primeras temporadas.

La victoria del sábado fue su primera en los playoffs. Los Broncos perdieron el año pasado en Buffalo, pero Nix llevó a Denver al primer puesto de la Conferencia Americana esta temporada.

“Es un tipo duro”, prosiguió Payton. “Y este equipo ha perdido jugadores clave durante todo el año y se levantará para el próximo desafío”, apuntó.

Seahawks dominan a 49ers

SEATTLE — Rashid Shaheed devolvió la patada inicial para un touchdown, Kenneth Walker III corrió para tres anotaciones más y los Seahawks de Seattle avanzaron con autoridad a la final de la Conferencia Nacional, tras apabullar el sábado 41-6 a los 49ers de San Francisco.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown y consiguió su primera victoria en playoffs en su primera temporada con los Seahawks (15-3), quienes recibirán a los Bears de Chicago o a los Rams de Los Ángeles el domingo de la próxima semana, con un viaje al Super Bowl en juego.

“Realmente estoy orgulloso de ser parte de este equipo y de esta organización”, dijo Darnold.

Los Seahawks tomaron la ventaja por 7-0 a los 13 segundos de iniciado el partido gracias a Shaheed, quien recibió la patada de salida y condujo el balón 95 yardas hasta la zona prometida. Fue el cuarto regreso de 'kickoff’ para touchdown al inicio de un duelo de playoffs desde el año 2000 y la devolución de patada más larga en la historia de la franquicia en postemporada.

Darnold, quien estaba en duda debido a una lesión en el oblicuo, guio a los Seahawks en dos series más de anotación antes de que San Francisco se pusiera en el marcador con el primero de sus dos goles de campo.

Después del fracaso en su debut en playoffs la temporada pasada con los Vikings de Minnesota, al sufrir nueve capturas en una derrota de 27-9 ante los Rams, Darnold completó 12 de 17 pases para 124 yardas y conectó con Jaxon Smith-Njigba para un touchdown en el debut en playoffs del receptor estelar.

