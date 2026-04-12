Vuelan en la pista: la Universidad Ana G. Méndez implanta récord nacional en 4x100
El relevo masculino detiene el cronómetro en 38.97 y supera una marca vigente desde 2011
12 de abril de 2026 - 2:02 PM
12 de abril de 2026 - 2:02 PM
La cuarteta masculina de la Universidad Ana G. Méndez restableció el sábado, durante la tercera eliminatoria de Las Justas, la marca nacional de los 4x100 metros, establecida originalmente en 2011, según confirmó la Federación de Atletismo de Puerto Rico.
El equipo está integrado por José Figueroa, Yariel Pérez, Adrián Canales y Ángel Márquez.
La cuarteta registró un tiempo de 38.97 segundos, superando la anterior marca de 39.04, que permanecía vigente desde 2011.
El récord previo pertenecía al equipo nacional de ese año, compuesto por Marcos Amalbert, Carlos Rodríguez, Marqués Holston y Miguel López.
Por su parte, Figueroa, integrante de la nueva cuarteta poseedora del récord nacional, también ostenta la marca nacional en los 200 metros. Recientemente registró un tiempo de 45.45 segundos en los 400 metros, convirtiéndose en el sexto puertorriqueño en romper la barrera de los 46 segundos en esa prueba. Con ello, se une a figuras como Ayden Owens-Delerme y Javier Culson, ambos medallistas a nivel mundial y olímpico.
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