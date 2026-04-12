Vuelan en la pista: la Universidad Ana G. Méndez implanta récord nacional en 4x100

La cuarteta masculina de la Universidad Ana G. Méndez restableció el sábado, durante la tercera eliminatoria de Las Justas, la marca nacional de los 4x100 metros, establecida originalmente en 2011, según confirmó la Federación de Atletismo de Puerto Rico.

El equipo está integrado por José Figueroa, Yariel Pérez, Adrián Canales y Ángel Márquez.

La cuarteta registró un tiempo de 38.97 segundos, superando la anterior marca de 39.04, que permanecía vigente desde 2011.

El récord previo pertenecía al equipo nacional de ese año, compuesto por Marcos Amalbert, Carlos Rodríguez, Marqués Holston y Miguel López.