Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
78°aguaceros
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Xander Z buscará superar a El Cura en el clásico Puerto Rico Futurity

Este domingo se miden los principales dosañeros nativos con un premio de $92,000 en Camarero

19 de septiembre de 2025 - 5:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La prueba se disputará a 1,200 metros sobre la pista del Hipódromo Camarero. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

“Listo para ganar”.

Así respondió el entrenador Ramón Morales cuando se le preguntó por su potro del Establo Sonata, Xander Z, que se medirá al gran favorito, El Cura, y otros ocho ejemplares este domingo en el Clásico Puerto Rico Futurity.

La prueba, que reparte $92,000 en premios, se disputará a 1,200 metros sobre la pista del Hipódromo Camarero. Es el primer clásico del año para potros nativos de dos años.

El Cura, montado por Nicky Figueroa, ha dominado la división de los dosañeros nativos esta temporada con dos victorias en igual número de presentaciones. El ejemplar pertenece al Establo AJJ Racing y es entrenado por Edwin Texidor hijo.

“Anda muy bien mi potro”, dijo Texidor sobre su ejemplar, que saldrá por el puesto 9, justo por fuera de Xander Z. “Hay muchos potros en esa carrera. El de nosotros está ready, con dos briseos buenos y una buena posición de salida. Lo que necesitamos es un poco de suerte, que todo salga bien en la partida y que se acomode. Si ocurre todo eso, hay que ganarle al mío”.

En una de sus presentaciones, El Cura aventajó a El Beato, que también está inscrito para el Puerto Rico Futurity. El Beato no ha vuelto a correr desde entonces y mantiene una foja de una victoria en dos salidas.

En otra ocasión, El Cura también superó a Xander Z, que llegó segundo a ocho cuerpos de distancia, en una carrera de 1,000 metros.

Desde entonces, Xander Z logró su primera victoria el pasado 17 de agosto, en los 1,100 metros, con siete cuerpos y medio de ventaja sobre Cobrando e Impredecible, ambos igualmente inscritos en el Futurity.

Ahora, en los 1,200 metros del clásico, Zander Z espera aprovechar la distancia para rematar con fuerza. Además, partirá del puesto 8, una posición que le favorece para su estilo de carrera, según explicó su entrenador Ramón Morales.

Viene de ganar su última, en su maiden, y ahora nuevamente se enfrentan en el clásico. La revancha”, dijo Morales sobre el duelo con El Cura.

“Tenemos una mejor posición de salida que la última vez y la distancia le favorece. Aquel día, cuando perdió contra El Cura, salió a pelear en la punta. En la segunda se quedó tranquilo y vino de atrás”, agregó sobre el potro, que esta vez será montado por el destacado Juan Carlos Díaz.

El Músico DN también retará a El Cura.

El pupilo del Establo N.E. Racing, entrenado por Ghislaine Henríquez, ganó de forma impresionante en su única salida, celebrada en junio, y desde entonces no ha vuelto a competir.

En aquella presentación, El Músico DN partió último, pero tardó poco en asumir la punta y despegarse del resto del grupo, que no incluía a El Cura, El Beato ni Xander Z. Con Keddwin Rosario en los controles, se impuso por cinco cuerpos y medio en la prueba de 1,000 metros.

Además de los mencionados, también están inscritos en el Puerto Rico Futurity los potros Danzarín, Adonai V, Rey Melchor y Vuelve Edwinjoel C.

Tags
Hipódromo CamareroHipismo puertorriqueño
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: