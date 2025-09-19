Xander Z buscará superar a El Cura en el clásico Puerto Rico Futurity

“Listo para ganar”.

Así respondió el entrenador Ramón Morales cuando se le preguntó por su potro del Establo Sonata, Xander Z, que se medirá al gran favorito, El Cura, y otros ocho ejemplares este domingo en el Clásico Puerto Rico Futurity.

La prueba, que reparte $92,000 en premios, se disputará a 1,200 metros sobre la pista del Hipódromo Camarero. Es el primer clásico del año para potros nativos de dos años.

El Cura, montado por Nicky Figueroa, ha dominado la división de los dosañeros nativos esta temporada con dos victorias en igual número de presentaciones. El ejemplar pertenece al Establo AJJ Racing y es entrenado por Edwin Texidor hijo.

“Anda muy bien mi potro”, dijo Texidor sobre su ejemplar, que saldrá por el puesto 9, justo por fuera de Xander Z. “Hay muchos potros en esa carrera. El de nosotros está ready, con dos briseos buenos y una buena posición de salida. Lo que necesitamos es un poco de suerte, que todo salga bien en la partida y que se acomode. Si ocurre todo eso, hay que ganarle al mío”.

En una de sus presentaciones, El Cura aventajó a El Beato, que también está inscrito para el Puerto Rico Futurity. El Beato no ha vuelto a correr desde entonces y mantiene una foja de una victoria en dos salidas.

En otra ocasión, El Cura también superó a Xander Z, que llegó segundo a ocho cuerpos de distancia, en una carrera de 1,000 metros.

Desde entonces, Xander Z logró su primera victoria el pasado 17 de agosto, en los 1,100 metros, con siete cuerpos y medio de ventaja sobre Cobrando e Impredecible, ambos igualmente inscritos en el Futurity.

Ahora, en los 1,200 metros del clásico, Zander Z espera aprovechar la distancia para rematar con fuerza. Además, partirá del puesto 8, una posición que le favorece para su estilo de carrera, según explicó su entrenador Ramón Morales.

“Viene de ganar su última, en su maiden, y ahora nuevamente se enfrentan en el clásico. La revancha”, dijo Morales sobre el duelo con El Cura.

“Tenemos una mejor posición de salida que la última vez y la distancia le favorece. Aquel día, cuando perdió contra El Cura, salió a pelear en la punta. En la segunda se quedó tranquilo y vino de atrás”, agregó sobre el potro, que esta vez será montado por el destacado Juan Carlos Díaz.

El Músico DN también retará a El Cura.

El pupilo del Establo N.E. Racing, entrenado por Ghislaine Henríquez, ganó de forma impresionante en su única salida, celebrada en junio, y desde entonces no ha vuelto a competir.

En aquella presentación, El Músico DN partió último, pero tardó poco en asumir la punta y despegarse del resto del grupo, que no incluía a El Cura, El Beato ni Xander Z. Con Keddwin Rosario en los controles, se impuso por cinco cuerpos y medio en la prueba de 1,000 metros.