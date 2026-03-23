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¡Y siguen! Dominio puertorriqueño rumbo al Kentucky Derby

Seis jinetes de la isla se posicionan entre la élite en la ruta a la “Carrera de las Rosas”

23 de marzo de 2026 - 10:02 AM

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Irad Ortiz Jr. es uno de los jinetes boricuas que figuran en el 'Top 10' rumbo al Kentucky Derby. (Wilfredo Lee)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

De cara a la recta final de las carreras clasificatorias rumbo al Kentucky Derby de mayo, seis jinetes puertorriqueños montan potros que, hasta este domingo, figuraban en el 'Top 10′ de la tabla de clasificación para la llamada “Carrera de las Rosas”.

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Edwin Maldonado, con Pavlovian, y José Luis Ortiz, con Golden Tempo, entraron a los mejores 10 clasificados gracias a su desempeño en el Louisiana Derby del sábado, una prueba que otorgó hasta 100 puntos clasificatorios.

Si bien es cierto que la tabla de clasificación sigue siendo cambiante —ya que habrá carreras puntuables hasta el 11 de abril, de cara al Derby del 2 de mayo—, también refleja el gran momento que atraviesan los jinetes boricuas en la hípica de Estados Unidos.

“Es más que evidencia del nivel en que están y de cuánto se solicitan sus servicios, especialmente con miras a ese gran día del 2 de mayo. Demuestra el gran momento de los jinetes puertorriqueños y el respeto que les tienen los principales entrenadores de Estados Unidos”, expresó el analista hípico Emmanuel Márquez.

Irad Ortiz Jr., Cristian Torres, John Velázquez y Jaime A. Torres son los otros boricuas con potros en el ‘Top 10′ rumbo al Derby.

Por su parte, Manuel Franco también figura en la ecuación para clasificar al Kentucky Derby.

Velázquez es el único de este grupo que ha ganado el Derby, con tres victorias, la más reciente en la edición de 2020.

Para el próximo fin de semana está pautada otra importante carrera clasificatoria: el Florida Derby, que otorga hasta 100 unidades para la “Carrera de las Rosas”. En esta prueba, Velázquez montará a Nearly.

Al día de hoy, Velázquez aparece en el ‘Top 10′ de la clasificación con el ejemplar Class President, aunque podría terminar eligiendo entre varios potros que logren su pase al Derby.

De igual forma podría hacerlo Ortiz Jr., quien cuenta con cuatro ejemplares entre los primeros 20 clasificados: Fulleffort —líder del ranking tras su victoria en el Jeff Ruby—, Commandment, Further Ado y Renegade.

“Irad va a poder escoger el que más le guste. Eso es un tremendo lujo”, concluyó Márquez sobre el jinete, quien regresó a la acción el sábado luego de dos semanas inactivo por una caída sufrida el 12 de marzo.

Tags
Kentucky DerbyHipismo puertorriqueñoIrad OrtizJosé Luis OrtizJohn Velázquez
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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