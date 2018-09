Nueva York - Nike lidera las pérdidas de hoy en el Dow Jones (-2.94 %) después de que su último anuncio de la campaña “Just Do It” lo protagonice el exjugador de fútbol americano, Colin Kaepernick, símbolo de las protestas antirracistas en este deporte, lo que ha generado una tormenta de opiniones en las redes sociales.

El anuncio, que el propio deportista ha publicado en su cuenta personal de Twitter, tiene por lema “Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo. #JustDoIt”. Todo forma parte del aniversario número 30 del lanzamiento de la campaña original de “Justo Do It”, una de las más reconocidas e icónicas en la historia de la empresa de artículos deportivos

Nike producirá ropa nueva de Kaepernick, que incluye unas zapatillas y una camiseta.

Kaepernick, exquarterback del equipo de San Francisco y que hace un año no juega en la NFL, lideró en 2016 una ola de protestas en el campo, cuando empezó a arrodillarse mientras se escuchaba el himno estadounidense en signo de rechazo por los problemas raciales de su país.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO