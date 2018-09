Nike presentó su anuncio televisivo narrado por Colin Kapernick, que se difundirá este jueves, durante el partido inaugural de la temporada de la NFL, así como en las transmisiones del US Open y otros sucesos deportivos.

El comercial de dos minutos, revelado el miércoles muestra a otros deportistas, incluido el basquetbolista LeBron James y la tenista Serena Williams. Aborda la controversia en torno de los jugadores de la NFL, quienes han protestado contra los abusos policiales y la desigualdad racial, arrodillándose durante la interpretación del himno nacional antes de los encuentros.

Don’t ask if your dreams are crazy. Ask if they’re crazy enough. #justdoit pic.twitter.com/Wd5L42egV8