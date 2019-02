Río Grande – Cerca de un centenar de niños y jóvenes de escuelas públicas de Canóvanas y de Río Grande se sentaron hoy, martes, sobre la grama del Coco Beach Golf Club para recibir una clínica de este deporte por parte de un miembro del Salón de la Fama.

Solo que este famoso fue inmortalizado en 2017 por su brillante trayectoria en el béisbol de Grandes Ligas, por lo que en la clínica no hubo espacios para alardear de cuánto golf sabe jugar.

El vegabajeño Iván “Pudge” Rodríguez más bien habló con total transparencia a los estudiantes de por qué no puede hacer tan bien ciertos movimientos como golfista, en comparación a un profesional de verdad, Rafael “Rafa” Campos.

Campos lo escuchaba y sonreía mientras lo acompañó durante la charla. Campos será uno de los protagonistas del Puerto Rico Open este fin de semana en Río Grande, parada anual del circuito de la Asociación Profesional de Golf (PGA, por sus siglas en inglés). Rodríguez, por su lado, se ha convertido en portavoz del abierto promocionándolo fuera de Puerto Rico, según dijo.

Rodríguez es un amante del golf y hace un tiempo manifestó públicamente su intención de jugar algún día como profesional en el Tour Senior de la PGA, tal vez añorando la adrenalina de la competencia que le brindó el béisbol durante 21 temporadas en las Mayores.

Es por esta razón que la selección de Rodríguez para acompañar a Campos en la clínica, no es producto de la casualidad.

“No, para el Senior queda mucho. Todavía tengo 47 años y uno tiene que tener 50 y jugar un golf tremendo para eso. Son cosas que me gustaría, obviamente”, dijo Rodríguez en un aparte con la prensa.

El otrora receptor ganador de 13 Guantes de Oro, un logro sin precedentes para los jugadores de béisbol de su posición, llegó lejos como pelotero por su disciplina en el entrenamiento aparte de su talento. Ese fue siempre su discurso durante su carrera, luego al ser exaltado al Salón de la Fama, y ayer nuevamente al dirigirse a los presentes en la clínica.

Esa misma pasión por el trabajo arduo, es lo que hace pensar a Campos que Pugde podría tener éxito como golfista, así como lo tuvo siendo pelotero. Al menos está seguro de que sí puede ingresar al Tour Senior de la PGA.

“En realidad yo creo que él es más fiebrú que nosotros los profesionales del golf. Conozco a Iván desde hace tiempo y en realidad hemos jugado mucho golf. Por lo menos en los últimos dos años se ve que ha mejorado muchísimo”, dijo Campos, quien viene de ganar hace unas semanas en Bahamas su primer torneo como profesional desde que debutó hace nueve años.

“Creo que después de ser un Hall of Famer, empezó a cogerle el truco al golf. Él sabe el sacrificio y lo mucho que toma. Hay veces que empezamos a hablar cuando estamos jugando y me hace las historias (de cuando era pelotero). Me dice las horas que estaba tirando la bola contra la pared, cogiendo roletas. Iba solo al parque, a coger bateo a todo lo que da. La realidad es que tiene el talento (para el golf)”.

Rodríguez prefiere tomarse las cosas más suave, sin prisa, y disfrutar de los atributos del golf, como compartir con amistades como lo hará en el Pro Am que se jugará el miércoles como antesala al Puerto Rico Open, y en el que participarán también figuras como el exboxeador y excampeón mundial Miguel Cotto.

No espera presionarse, ya son seis años jugando a tiempo completo, según dijo, desde que se retiró del béisbol. Pasó de ser un hobby a practicar de tres a cinco veces por semana.

“Juego el golf, me gusta competir, lo cojo en serio, la paso bien, conozco muchas amistades y jugamos bastante juntos. Eso es lo más importante para mí. Para mí, la topografía de los campos es una de las cosas más lindas que hay y por eso es que me gusta mucho jugar golf”, dijo Rodríguez.

Caso de Smoltz