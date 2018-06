La veterana nadadora Vanessa García fue seleccionada esta noche por el pleno del Comité Olímpico de Puerto Rico como abanderada de la delegación boricua a los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse a partir del próximo 19 de julio en Barranquilla, Colombia.

García, ganadora de 11 medallas en justas regionales y quien probablemente representará a Puerto Rico por última vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, recibió la mayoría de los votos de los 29 delegados, de un total de 43 delegados que componen el pleno. No se indicó la cantidad de votos recibidos.

De acuerdo con Morgan Toro, presidente de la Federación Puertorriqueña de Natación, García recibió con mucha alegría la noticia de su selección.

“Emocionada. Estaba esperando el resultado en la piscina. Acabo de hablar con ella. Está sumamente emocionada, agradecida por la oportunidad tan grande que le han dado”, comentó Toro. “Como ella dice ‘este es un año especial’ ya que con lo que pasamos con el huracán y todo lo que pasamos en Puerto Rico cargar esa Monoestrellada, ese símbolo nacional, posterior a todo este evento que pasó Puerto Rico, tiene un significado especial para ella”.

“Ella recordaba cuando en Mayagüez fue candidata pero no tuvo el favor del pueblo. Ella hablaba de que no era su momento, no se conocía esa trayectoria. El momento de ella iba a llegar y llegó”, agregó. “Yo estoy seguro de que nos va a traer una medalla”.

Para Toro, la selección de García, quien desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 1998 ha estado nadando por Puerto Rico, fue debido a una trayectoria que la colocaba un escalón un poco más alto que los ocupados por las otras dos finalistas, la tenismesista Adriana Díaz y la judoca Melissa Mojica.

“La trayectoria la planteamos, planteamos toda esa entrega que ha tenido para el deporte y tuvimos el respaldo de los compañeros”, dijo el líder de la natación boricua. “Es justa su selección. No podía haber otra que no fuera esa. Anteriormente se ha hecho así. En el 2014 lo hicimos con Aury Cruz, que tiene 20, 25 años de carrera, en el 2015 lo hicimos con Luis Rivera, también una trayectoria de dos décadas de mucha entrega al deporte y de eso se trata. Se trata que los abanderados traigan esa entrega y trayectoria y se les premie por eso. En esa ocasión así tuvimos el respaldo de los compañeros”.