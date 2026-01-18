Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A los 45 años, Venus Williams fija récord en el Abierto de Australia

Se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales de dicho torneo

18 de enero de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Venus Williams devuelve ante Olga Danilovic en la primera ronda del Abierto de Australia, el domingo 18 de enero de 2026, en Melbourne. (Aaron Favila)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tomó 45 años estar en una posición para establecer un récord que ha atraído tanta atención. Así que otros 14 minutos y medio sirviendo para mantener vivas sus esperanzas en el Abierto de Australia no parecieron nada para Venus Williams.

RELACIONADAS

Situada en el puesto número 576 del ranking mundial y jugando gracias a una invitación especial, la campeona de siete torneos de Grand Slam lideraba 4-0 en el tercer set el domingo antes de que Olga Danilovic se recuperara para ganar seis juegos consecutivos. La serbia logró el quiebre vital en un largo penúltimo juego, anotándose una victoria 6-7 (5), 6-3, 6-4.

“Fue una increíble experiencia en la cancha hoy”, dijo Williams, quien dejó el estadio con una sonrisa y un saludo.

Al disputar la primera ronda, Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, superando la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.

“Estoy realmente orgullosa de mi esfuerzo hoy porque estoy jugando mejor con cada partido, llegando a los lugares a los que quiero llegar”, dijo Williams. “Ahora mismo, solo tengo que seguir adelante y trabajar en mí misma y trabajar para controlar mis errores”.

“Esas son cosas, también, que vienen con jugar partidos adicionales... todas esas cosas que todavía estoy aprendiendo. Es un poco raro, pero es súper emocionante haber jugado tan bien y ponerme en esa posición y llegar muy cerca”, agregó.

Tenía 17 años cuando debutó por primera vez en el Abierto de Australia en 1998, alcanzando los cuartos de final. Esta fue su participación número 22 en el Melbourne Park, donde perdió finales contra su hermana Serena, en 2003 y 2017.

Williams se casó en diciembre con Andrea Preti y la pareja viajó junta a Melbourne.

Williams estaba decidida no solo a romper el récord de edad de Date. Tenía en la mira avanza para enfrentar más adelante Coco Gauff.

Después de dividir los dos primeros sets, Williams fue agresiva y perdió apenas cinco puntos en los primeros cuatro juegos del tercer set, mostrando su clase de antaño. Danilovic, 68 en el ranking, logró reaccionar al apelar a la potencia de su forehand.

“Me dije a mí misma antes del partido que realmente quería aprovechar este momento: jugar contra (Venus) Williams es algo que no puedo dar por sentado”, dijo Danilovic. “Con el 4-0, dije ‘solo juega’.

“Fue un placer jugar contra una leyenda así”, subrayó.

Con el marcador igualado 4-4 en el set decisivo, Williams sacó durante 14 minutos y 28 segundos, salvando dos puntos de quiebre. Dispuso de varias ocasiones para llevarse el juego a fuerza de potentes devoluciones y aces antes de finalmente sucumbir.

“Fue un gran juego, un gran momento. La energía de la multitud fue increíble. Eso me estimuló mucho”, dijo Williams sobre ese penúltimo juego con su saque. “Ella jugó un gran juego. También, algo de suerte allí. Así es el deporte. Así es como funciona a veces. Pero fue un momento increíble”.

Danilovic sacó con calma, sentenciándolo en dos horas y 17 minutos cuando un golpe de derecha de Williams rozó la red y aterrizó justo fuera de la línea en el ‘match point’.

Venus WilliamsTenisAbierto de Australia
