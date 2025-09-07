Opinión
7 de septiembre de 2025
Carlos Alcaraz doblega a Jannik Sinner y conquista su sexto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos

El murciano de 22 años se impuso 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 para recuperar el número uno del ranking mundial

7 de septiembre de 2025 - 5:50 PM

El español Carlos Alcaraz devuelve un tiro contra el italiano Jannik Sinne durante la final de sencillos masculinos del Abierto de Estados Unidos. (Frank Franklin)
Por Howard Fendrich / The Associated Press

Nueva York - Carlos Alcaraz reafirmó su superioridad sobre Jannik Sinner con una victoria de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 este domingo en la final del Abierto de Estados Unidos —el tercer torneo de Grand Slam consecutivo en el que estos jóvenes y élite rivales se enfrentaron por el campeonato— para alzarse con su segundo trofeo en Flushing Meadows y sexto en total en majors.

El presidente Donald Trump estuvo presente en un palco de patrocinadores en el estadio Arthur Ashe y recibió una mezcla de vítores y abucheos cuando saludó antes del inicio y de nuevo cuando apareció en las pantallas tras el primer set. El comienzo del partido se retrasó aproximadamente media hora porque miles de aficionados aún hacían fila para pasar los controles de seguridad adicionales implementados por la presencia de un presidente en funciones en el torneo por primera vez desde Bill Clinton en el año 2000.

Quizás la espera adicional afectó al primer cabeza de serie, Sinner, quien llegaba como campeón defensor. Desde el inicio, bajo techo cerrado debido a la lluvia caída más temprano, el segundo sembrado Alcaraz mostró un nivel superior en busca de revancha por la derrota sufrida ante el italiano en el All England Club menos de dos meses atrás.

Y lo consiguió: ahora domina el historial directo 10-5 frente a Sinner, con ventaja de 6-4 en títulos de Grand Slam y 2-1 en el Abierto de Estados Unidos. Además, este triunfo permitió al español de 22 años arrebatarle el primer puesto del ranking mundial al italiano de 24.

Estos dos jugadores están, hoy por hoy, muy por encima del resto del tenis masculino. Han conquistado entre ambos los últimos ocho trofeos de Grand Slam consecutivos, y 10 de los últimos 13. Novak Djokovic —a quien Alcaraz eliminó en semifinales el viernes— ganó los otros tres en ese lapso.

El duelo del domingo representó la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se enfrentan en tres finales consecutivas de Grand Slam en una sola temporada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Howard Fendrich / The Associated Press
