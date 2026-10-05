¡De la frustración a la descalificación! Medvedev impacta con una pelota a un fanático
El ruso fue descalificado en semifinales tras un incidente que dejó a un espectador con una lesión en el ojo izquierdo
5 de octubre de 2026 - 11:26 AM
5 de octubre de 2026 - 11:26 AM
Daniil Medvedev fue descalificado el lunes de su semifinal contra Novak Djokovic en el Abierto de China después de golpear una pelota hacia las gradas que impactó a un espectador en la primera fila.
El espectador tuvo que ser ayudado a salir del estadio mientras se cubría el ojo izquierdo con una mano.
Djokovic sacaba para ganar el partido, con ventaja de 7-5, 5-3, cuando Medvedev envió la pelota hacia las gradas en un aparente gesto de frustración.
El incidente recordó lo ocurrido con Djokovic en el Abierto de Estados Unidos de 2020, cuando fue descalificado tras golpear accidentalmente con una pelota en la garganta a una jueza de línea.
Con el resultado, Djokovic amplió a 33-0 su récord perfecto en el Abierto de China.
El astro serbio enfrentará en la final del martes al noveno preclasificado, Alex de Miñaur, quien avanzó después de que Hubert Hurkacz se retirara por una aparente lesión a mitad del segundo set de su semifinal.
De Miñaur ganaba 6-4, 3-2 cuando Hurkacz, quien apenas podía correr para alcanzar las pelotas durante el segundo parcial, decidió abandonar el encuentro. De inmediato no se conoció la gravedad de su lesión.
En la tercera ronda del torneo femenino, que concluye el domingo, Iga Swiatek —seis veces campeona de Grand Slam— remontó para vencer a Donna Vekic por 4-6, 7-6 (0), 6-2.
La próxima rival de la polaca será la estadounidense Iva Jovic, quien derrotó 6-1, 7-5 a la uzbeka Kamilla Rakhimova.
DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026
NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL.pic.twitter.com/pdkl3nTF3d
Además, la ucraniana Elina Svitolina doblegó 6-4, 7-5 a la griega Maria Sakkari.
Elena Rybakina, campeona del US Open, se retiró del próximo Abierto de Wuhan debido a una lesión en el pie.
Rybakina perdió el sábado su primer partido como número uno del ranking mundial al caer en Beijing ante la armenia Alina Charaeva, número 118 del mundo, en la segunda ronda.
“Me tomaré un tiempo para descansar y recuperarme”, dijo Rybakina, según declaraciones difundidas por los organizadores del Abierto de Wuhan.
Charaeva prolongó su destacada racha al vencer a la británica Sonay Kartal por 6-4, 6-1 para avanzar a los octavos de final.
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