La rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz sumará otro nuevo capítulo
Ambos tenistas se citaron en la gran final del Abierto de Cincinnati
17 de agosto de 2025 - 3:14 PM
17 de agosto de 2025 - 3:14 PM
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se citaron en una final por cuarto torneo esta temporada luego que los dos líderes del ranking mundial solventaron en sets corridos sus duelos de semifinales en el Abierto de Cincinnati.
El número uno Sinner se las verá el lunes contra el segundo Alcaraz, un mes después de haberse topado en la final de Wimbledon. Sinner ganó esa definición para conquistar su cuarto título de Grand Slam. Alcaraz, por su parte, emergió victorioso en las finales del Abierto de Francia y el Masters de Roma.
En el día que celebró su cumpleaños número 24, Sinner frenó la sorpresiva marcha del francés Terence Atmane, acreditándose un triunfo por 7-6 (4), 6-2.
Acto seguido, Alcaraz doblegó 6-4, 6-3 a Alexander Zverev para acceder a su séptima final consecutiva en la gira. El español intentará conseguir su sexto título esta temporada y el tercero en un Masters.
“Estoy muy entusiasmado de jugar contra él otra vez”, destacó Alcaraz. “Llevamos nuestro nivel al máximo y brindamos un tenis vistoso. Estoy listo para aceptar el desafío. Estoy listo para ver lo que hice mal en el último partido y mejorar”.
En la primera semifinal, Sinner y Atmane protagonizaron un reñido primer set pero el italiano —defensor del título— impuso su autoridad en el desempate y arrasó en el segundo parcial.
Very happy to reach another final here in Cincy, but so sad for Sasha! 🥲 Get well soon! See you all on Monday! ❤️ pic.twitter.com/GwV0TcI5AQ— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 17, 2025
Atmane, 136 en el ranking, superó la fase de clasificación para entrar al cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, antes de apuntarse notables victorias ante dos Top 10 como Taylor Fritz y Holger Rune.
“Siempre es complicado cada vez que te toca jugar contra alguien totalmente desconocido, y más contra este chico en las últimas etapas del torneo”, indicó Sinner, quien estiró a 26 su racha de victorias en canchas duras. “La presión es mayor”.
En el partido de fondo de la jornada, Zverev evidenció problemas en el segundo set y Alcaraz escribió un mensaje en una cámara tras el partido: “Feliz por la final pero triste por Sascha (el sobrenombre de Zverev). Que te recuperes”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: