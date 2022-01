La campeona defensora, Naomi Osaka, no llegó al esperado duelo de cuarta ronda contra la número uno del mundo, Ash Barty, en el Abierto de Australia.

Amanda Anisimova, una estadounidense de 20 años que ocupa el puesto 60 en el ránking de la WTA, se aseguró de que la supuesta final anticipada no ocurriese al eliminar a la japonesa, que tiene cuatro títulos del Grand Slam en su palmarés, por 4-6, 6-3, 7-6 (5) el viernes.

“Sabía que tenía que jugar bien si quería tener una oportunidad”, dijo Anisimova, quien eliminó a la campeona olímpica, Belinda Bencic, en segunda ronda antes de deshacerse de la vencedora en Melbourne Park el año pasado.

Tras perder el primer set, Anisimova sabía que debía ser más agresiva o se quedaría fuera del primer major de la temporada.

Y funcionó.

Salvó dos puntos de partido en el tercer set, sacó para mantener sus opciones de victoria y selló su pase a la siguiente ronda con un ace. Tuvo 46 golpes ganadores frente a los 21 de Osaka.

Tras coronarse el año pasado, su segundo título en el Abierto de Australia en tres años, Osaka se retiró de Roland Garros en segunda ronda y no acudió a Wimbledon para tomarse un descanso por su salud mental. Tras caer en tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos, inició un parón prolongado para resetear y llegó al primer gran torneo de la campaña como 13ra preclasificada.

Barty avanzó con una victoria por 6-2, 6-3 sobre Camila Giorgi (30ma preclasificada) en el Rod Laver Arena, en un juego que comenzó más tarde y finalizó antes que el duelo entre Osaka y Anisimova que se disputada al lado, en la Margaret Court Arena.

La estrella local solo ha cedido ocho games y ha pasado menos de tres horas sobre la pista en las tres primeras rondas del torneo. Tras sus victorias en Wimbledon y en Roland Garros, aspira a convertirse en la primera australiana en ganar el torneo de su país desde 1978.

En otros choques de la jornada, Victoria Azarenka, dos veces campeona en este torneo, doblegó por 6-0, 6-2 a Elina Svitolina (15ta) para avanzar a la cuarta ronda por primera vez desde 2016.

Antes de que tuviera la oportunidad de analizar a las jugadoras a quienes podría enfrentarse en las siguientes fases, los reporteros preguntaron a su hijo, que la acompañó a la conferencia de prensa posterior, sobre cómo consideraba la actuación de la tenista bielorrusa.

“¡Asombrosa!”, dijo el niño.

“El monto de agresividad que aporté en cada punto, aplicando mucha presión, con consistencia. Jugué realmente bien en los break points que enfrenté”, comentó Azarenka. “Sí, y tomé control de mi parte de la cancha. Creo que eso es lo que más me alegra”.

En la ronda siguiente, se medirá con Barbora Krejcikova, campeona del Abierto de Francia, quien remontó tras perder el primer parcial y sufrir un quiebre, para imponerse 2-6, 6-4, 6-4 a Jelena Ostapenko (26ta).

Es la primera vez que la checa avanza a la cuarta ronda en individuales en el Melbourne Park. Azarenka (24ta) se coronó aquí en 2012 y 2013.

La tenista de 32 años, alguna vez primera del ranking, se siente cómoda ahora, desempeñando el doble papel de tenista y madre en Melbourne.

Se le preguntó si tener a su hijo consigo en la gira la distraía, la relajaba o le exigía más.

“Todas las anteriores”, respondió entre risas. “Definitivamente no es una distracción. Jamás diría eso. Ser madre no es fácil. Él tiene mucha personalidad, no sé de dónde la sacó”.

Leo jugueteó con su acreditación, bostezó al menos una vez, y sopló hacia el micrófono para hacer ruido.

En otros resultados de la quinta jornada, Maria Sakkari (5ta) venció 6-4, 6-1 a Verokika Kudermetova para ubicarse en la cuarta ronda, donde se medirá con Jessica Pegula, quien dio cuenta de la española Nuria Parizzas Díaz por 7-6 (3), 6-2.

Otra española, Paula Badosa (8va) avanzó con un triunfo de 6-2, 5-7, 6-4 sobre Marta Kostyuk.

En el cuadro masculino, el campeón olímpico, el ruso Alexander Zverev, derrotó 6-3, 6-4, 6-4 a Radu Albot, un moldavo que ocupa el puesto 124 en la lista de la ATP, y se verá las caras con Denis Shapovalov. El canadiense (14to) logró su boleto a la siguiente ronda tras vencer a Reilly Opelka (23ro) 7-6 (4), 4-6, 6-3, 6-4.

El finalista de Wimbledon Matteo Berrettini se deshizo del español Carlos Alcaraz, de 18 años, por 6-2, 7-6 (3), 4-6, 2-6, 7-6 (5).

Miomir Kecmanovic siguió sacando partido a la ausencia de su compatriota serbio Novak Djokovic y alcanzó la cuarta ronda de un major por primera vez en su carrera luego de imponerse 6-4, 6-7 (8), 6-2, 7-5 a Lorenzo Sonego (25to). Su rival será Gael Monfils (17mo), que batió al chileno Cristian Garín (16to) por 7-6 (4), 6-1, 6-3.

En la sesión nocturna, Rafael Nadal continuará la búsqueda de su 21er título del Grand Slam, con un duelo de tercera ronda ante Karen Khachanov (28vo).