Venus Williams tendrá una nueva Barbie como parte de la colección Inspiring Women

Washington — Venus Williams tendrá una nueva Barbie, esta vez como parte de la colección inspiring women del fabricante de muñecas.

La muñeca de Williams, que se lanzará el viernes, celebrará a la gran tenista y campeona de la igualdad salarial con una muñeca que vestirá el uniforme que usó al ganar Wimbledon en 2007.

La victoria de Williams por el quinto de sus siete títulos de grand slam fue la primera vez que una mujer recibió la misma cantidad de dinero que los hombres en un torneo de primer nivel.

La muñeca, que se sugiere que se venda al por menor por $38, presentará a Williams completamente de blanco con un collar de gemas verdes, una pulsera, una raqueta y una pelota de tenis.