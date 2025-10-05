A debutar la Selección Nacional en el Final Six de Norceca en Ponce

La Selección Nacional de voleibol masculino albergará en Ponce el Final Six de Norceca a partir de este lunes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

El sexteto patrio se estrena contra República Dominicana (8:00 p.m.) en el evento en que también participan Canadá, Estados Unidos, México y Surinam, este último en el lugar de Cuba, cuyo permiso de entrada a la isla no fue aprobado.

El dirigente nacional Jamille Torres está deseoso por conocer cómo se presenta el conjunto puertorriqueño, que lleva cinco días instalado en la denominada Ciudad Señorial.

“El grupo es parecido al que hemos utilizado todo el verano. Pero añadimos a Jonathan Rodríguez, quien no había estado. El núcleo está bien, físicamente bien. Estamos preparados y hemos maximizado el tiempo en Ponce. Estoy loco de que el torneo empiece para ver qué pasa”, dijo Torres a El Nuevo Día.

En el papel, los boricuas iniciarían con Howard García, Jamal Ellis, Pedro Molina, Pelegrín Vargas, Ismael Alomar y Ángel ‘Chomo’ Rivera, así como el líbero Arnel Cabrera.

República Dominicana, por su parte, llegó a Puerto Rico con un equipo híbrido, con jugadores adultos e integrantes de su categoría Sub-23.

“Hay que salir a competir contra ellos”, agregó Torres. “Arrancamos contra Dominicana. Sabemos que las guerras contra ellos y México, son comparables con las de Corozal y Naranjito. Siempre es un reto”, sostuvo.

El segundo rival de Puerto Rico es combinado azteca, seguido por Surinam, Canadá y Estados Unidos.

El central Jonathan Rodríguez se reintegra al Equipo Nacional en Ponce. (Ramon "Tonito" Zayas)

Luego de una ronda preliminar, habrá semifinales y final.

Canadá y Estados Unidos no llegaron a Puerto Rico con sus versiones que estuvieron activas en el recién concluido Campeonato Mundial de Filipinas 2025. Para el Final Six vinieron con jugadores de nivel universitario, reveló Torres.

Puerto Rico fue sede en 2024 del Final Four de Norceca, mismo que ganó. También prevaleció en la edición 2025. Sin embargo, quedó séptimo en la Copa Panamericana de 2025 en agosto.

Torres anticipa en Ponce un buen nivel como anfitrión.

“Competir en nuestra casa nos crea presión adicional por presentar al país lo que es una mezcla de nuestros mejores jugadores con juveniles”, indicó Torres al nombrar a atacantes juveniles como Ellis y Axel Meléndez.