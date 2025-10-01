Las autoridades no aprueban la entrada de Cuba para el Final Six de voleibol en Ponce

La selección de voleibol masculino de Cuba no recibió el permiso de las autoridades estadounidenses para entrar a Puerto Rico y jugar el Final Six de Norceca en Ponce, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

El evento inicia el 6 de octubre con la participación de Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana y Puerto Rico. También Surinam, que sustituyó al sexteto cubano.

Los boricuas se estrenan ante República Dominicana en la sede del torneo, el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens de Ponce.

Cuba solicitó entrada a Puerto Rico y la misma fue denegada, lo que llevó al Departamento de Estado de Puerto Rico a hacer una gestión a favor de Cuba. Sin embargo, no prosperó.

“No se le aprobó y Cuba fue sustituido por Surinam”, dijo a El Nuevo Día el director de prensa de la FPV, Heriberto Rosario, en base a conversaciones con el presidente del ente federativo, César Trabanco.