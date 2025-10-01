Las autoridades no aprueban la entrada de Cuba para el Final Six de voleibol en Ponce
Seis equipos verán acción en el torneo de Norceca, que inicia el 6 de octubre en la Ciudad Señorial
1 de octubre de 2025 - 12:34 PM
La selección de voleibol masculino de Cuba no recibió el permiso de las autoridades estadounidenses para entrar a Puerto Rico y jugar el Final Six de Norceca en Ponce, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).
El evento inicia el 6 de octubre con la participación de Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana y Puerto Rico. También Surinam, que sustituyó al sexteto cubano.
Los boricuas se estrenan ante República Dominicana en la sede del torneo, el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens de Ponce.
Cuba solicitó entrada a Puerto Rico y la misma fue denegada, lo que llevó al Departamento de Estado de Puerto Rico a hacer una gestión a favor de Cuba. Sin embargo, no prosperó.
“No se le aprobó y Cuba fue sustituido por Surinam”, dijo a El Nuevo Día el director de prensa de la FPV, Heriberto Rosario, en base a conversaciones con el presidente del ente federativo, César Trabanco.
La entrada de Cuba a Puerto Rico también ha sido tema de conversación en el béisbol, debido a que la selección cubana tiene en calendario jugar en la isla la primera fase del Clásico Mundial.
