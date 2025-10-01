Opinión
Feriados
1 de octubre de 2025
90°ligeramente nublado
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las autoridades no aprueban la entrada de Cuba para el Final Six de voleibol en Ponce

Seis equipos verán acción en el torneo de Norceca, que inicia el 6 de octubre en la Ciudad Señorial

1 de octubre de 2025 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La selección cubana finalizó en el cuarto puesto de la Copa Panamericana de 2024. (VICTOR ISAAC CALVO LIZARDO)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La selección de voleibol masculino de Cuba no recibió el permiso de las autoridades estadounidenses para entrar a Puerto Rico y jugar el Final Six de Norceca en Ponce, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

El evento inicia el 6 de octubre con la participación de Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana y Puerto Rico. También Surinam, que sustituyó al sexteto cubano.

Los boricuas se estrenan ante República Dominicana en la sede del torneo, el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens de Ponce.

Cuba solicitó entrada a Puerto Rico y la misma fue denegada, lo que llevó al Departamento de Estado de Puerto Rico a hacer una gestión a favor de Cuba. Sin embargo, no prosperó.

“No se le aprobó y Cuba fue sustituido por Surinam”, dijo a El Nuevo Día el director de prensa de la FPV, Heriberto Rosario, en base a conversaciones con el presidente del ente federativo, César Trabanco.

La entrada de Cuba a Puerto Rico también ha sido tema de conversación en el béisbol, debido a que la selección cubana tiene en calendario jugar en la isla la primera fase del Clásico Mundial.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
