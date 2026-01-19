Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alba Hernández empata la marca de bloqueos en un partido del Voleibol Superior Femenino

La central de 6′7″logró la gesta en la victoria en cinco parciales de las Criollas de Caguas sobre Manatí

19 de enero de 2026 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alba Hernández, al centro el triple bloqueo de las Criollas, realiza uno de sus 14 muros ante Manatí. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La central de las Criollas de Caguas, Alba Hernández, registró 14 bloqueos en la victoria 3-2 sobre las Atenienses de Manatí el domingo en el Voleibol Superior Femenino (LVSF).

RELACIONADAS

Los 14 bloqueos igualan el récord para un partido en la LVSF, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Hernández empató la marca establecida por Jetzabel del Valle, quien también consiguió 14 muros en un encuentro de la temporada 2000 vistiendo el uniforme de las Criollas, agregó el ente federativo.

Caguas se impuso a Manatí con parciales de 25-15, 26-28, 27-29, 25-15 y 15-12.

Hernández finalizó el encuentro con 16 puntos, mientras que Caguas totalizó 28 bloqueos en el partido. Por las Criollas, Jenaisya Moore aportó 23 tantos, incluidos tres bloqueos, y Alexandra Sczech sumó 20 unidades producto de 14 ataques, cuatro bloqueos y dos servicios directos.

Con el triunfo, Caguas mejoró su marca a 2-0 y acumuló cinco puntos en la tabla de posiciones. Manatí, por su parte, dejó su récord en 1-1, con cuatro puntos. Por las Atenienses, Karla Santos fue la mejor anotadora con 28 unidades.

En el quinto set, Caguas tomó ventaja 10-5 tras un ataque fallido de Ariana Pagán por la zona cuatro. Manatí reaccionó con un avance de 7-2, que incluyó ataques de Santos y un servicio directo de Pagán. Sin embargo, las Criollas cerraron el parcial con tres puntos consecutivos para sellar la victoria.

Hubo un set de 37-35

Por otro lado, las Pinkin de Corozal vencieron, también el domingo, en cuatro sets a las Valencianas de Juncos en el coliseo Rafael G. Amalbert, mostrando solidez en los momentos decisivos del encuentro.

Juncos logró igualar el partido a un set por bando tras resistir un avance de Corozal en la parte final del segundo parcial. Las Valencianas tomaron ventaja 20-16, pero un empuje de 5-1 de las Pinkin niveló el marcador y dio paso a un cierre dramático que se extendió hasta los 37 puntos.

Corozal llegó primero al punto de set (24-22) con un ataque por la zona dos de Jordan Iliff, pero Juncos respondió con dos tantos consecutivos: una infracción en la malla de Corozal y un bloqueo sobre Daly Santana.

Luego de múltiples empates hasta el punto 35, las Valencianas cerraron el parcial con un ataque de Alanis Orama por la zona cuatro y un servicio directo de Marcelle Báez.

Los marcadores finales fueron 25-17, 35-37, 25-14 y 25-14.

Por Corozal, Lindsay Krause lideró la ofensiva con 21 puntos, seguida por Santana con 15 e Iliff con 14.

Corozal logró su primera victoria de la temporada (1-0), mientras que Juncos cayó a 0-2 y permanece sin puntos en la tabla.

La temporada continúa el miércoles con las Criollas recibiendo a las Leonas de Ponce y con las Pinkin recibiendo a las Atenienses. Ambos encuentros están pautados para las 8:00 p.m.

Criollas de CaguasAtenienses de ManatíPinkin de CorozalValencianas de JuncosVoleibol
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
