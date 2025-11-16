Allanis Navas y María González disputarán un partido decisivo en el Mundial de voleibol de playa

La dupla puertorriqueña de Allanis Navas y María González enfrentará su tercer y último partido de la fase de grupos este lunes, con la obligación de conseguir una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar a la segunda ronda del evento que se lleva a cabo en Adelaide, Australia.

Navas y González llegarán al encuentro con marca de 0-2 tras sus dos primeras presentaciones.

El rival de turno será la pareja argentina integrada por Chulin y Abdala, que también juega para 0-2, por lo que el choque representa un duelo directo por el tercer lugar del Grupo H.

Antes del partido, las boricuas ocupan esa posición al superar a las argentinas por mejor average de sets, gracias a un parcial ganado más que sus oponentes sudamericanas.

Las puertorriqueñas participan en su segundo Campeonato Mundial. En su debut en 2023 no lograron avanzar de la fase de grupos, por lo que buscan en la ciudad australiana mejorar su actuación previa y conseguir su primera clasificación a una ronda de eliminación.

Para poder avanzar, necesitan finalizar entre las primeras tres posiciones del Grupo H, compuesto por cuatro duplas. Sin embargo, ya no pueden aspirar al primer o segundo lugar, ambos ocupados por equipos alemanes que marchan invictos con 2-0. Su única posibilidad es asegurar el tercer puesto y esperar los criterios de desempate.

Las boricuas cuentan con dos rutas de clasificación. En primer lugar, terminar entre los mejores cuatro terceros lugares de todos los grupos, lo que les daría un pase directo a la ronda de 32 equipos.

Por otro lado, finalizar terceras en su grupo y disputar la ronda denominada Lucky Losers, una fase de eliminación directa de la cual avanzan cuatro duplas adicionales hacia el cuadro de 32.

Navas y González llegan a este decisivo encuentro tras una derrota luchada 2-1 ante las alemanas Muller-Tillmann (21-17, 18-21, 9-15), en un partido en el que mostraron su mejor nivel del torneo.