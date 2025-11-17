Allanis Navas y María González se instalan entre las mejores 32 del mundo

El equipo de voleibol playero compuesto por Allanis Navas y María González venció este lunes de madrugada a Argentina para avanzar a la ronda de los mejores 32 equipos del Mundial de dicha modalidad que se juega en Adelaida, Australia.

Es la primera vez en dos ediciones mundialistas que el equipo boricua avanza a una segunda ronda. Antes del evento, ambas jugadoras habían dicho que alcanzar esa fase era su meta.

La segunda fase se juega en la madrugada de este martes. A Puerto Rico le tocó, sin embargo, enfrentar al equipo de Brasil (Ana Patricia–Duda) en la ronda de 32, que se disputa a eliminación sencilla. Patricia fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Navas–González avanzó a la ronda de 32 como tercer lugar del Grupo H en la ronda preliminar, gracias a una victoria 2-0 este lunes de madrugada ante la pareja argentina Chulín–Abdala. Los parciales del triunfo fueron 21-15 y 21-17.

PUBLICIDAD

Las boricuas finalizaron la etapa preliminar con marca de 1-2, y con balance de 3-4 en sets ganados y perdidos. Ambas derrotas en esta fase fueron ante equipos de Alemania.