Allanis Navas y María González se instalan entre las mejores 32 del mundo
Las boricuas alcanzaron su primera meta en el Mundial de Playa y ya conocen a sus próximas rivales
17 de noviembre de 2025 - 2:18 PM
17 de noviembre de 2025 - 2:18 PM
El equipo de voleibol playero compuesto por Allanis Navas y María González venció este lunes de madrugada a Argentina para avanzar a la ronda de los mejores 32 equipos del Mundial de dicha modalidad que se juega en Adelaida, Australia.
Es la primera vez en dos ediciones mundialistas que el equipo boricua avanza a una segunda ronda. Antes del evento, ambas jugadoras habían dicho que alcanzar esa fase era su meta.
La segunda fase se juega en la madrugada de este martes. A Puerto Rico le tocó, sin embargo, enfrentar al equipo de Brasil (Ana Patricia–Duda) en la ronda de 32, que se disputa a eliminación sencilla. Patricia fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Navas–González avanzó a la ronda de 32 como tercer lugar del Grupo H en la ronda preliminar, gracias a una victoria 2-0 este lunes de madrugada ante la pareja argentina Chulín–Abdala. Los parciales del triunfo fueron 21-15 y 21-17.
Las boricuas finalizaron la etapa preliminar con marca de 1-2, y con balance de 3-4 en sets ganados y perdidos. Ambas derrotas en esta fase fueron ante equipos de Alemania.
#BVWC2025 INTO THE NEXT ROUND!— Beach Volleyball World (@BeachVBWorld) November 17, 2025
The women’s field is set 🔥
Lucky Losers start tomorrow at 13:30, followed by the Round of 32 at 16:30 (local time).
Who’s making it all the way? 👀
📺 Watch the matches on VBTV
☀️ #BeachVolleyball #Adelaide2025 pic.twitter.com/Yb4XkFOqCL
Navas–González es el único equipo activo del Caribe en la ronda de 32. Canadá y Estados Unidos también cuentan con equipos clasificados, todos en representación de la Confederación Norceca, a la que pertenece Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: