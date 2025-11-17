Opinión
17 de noviembre de 2025
87°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Allanis Navas y María González se instalan entre las mejores 32 del mundo

Las boricuas alcanzaron su primera meta en el Mundial de Playa y ya conocen a sus próximas rivales

17 de noviembre de 2025 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Allanis Navas levanta un balón durante la victoria sobre Argentina. (FIVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El equipo de voleibol playero compuesto por Allanis Navas y María González venció este lunes de madrugada a Argentina para avanzar a la ronda de los mejores 32 equipos del Mundial de dicha modalidad que se juega en Adelaida, Australia.

RELACIONADAS

Es la primera vez en dos ediciones mundialistas que el equipo boricua avanza a una segunda ronda. Antes del evento, ambas jugadoras habían dicho que alcanzar esa fase era su meta.

La segunda fase se juega en la madrugada de este martes. A Puerto Rico le tocó, sin embargo, enfrentar al equipo de Brasil (Ana Patricia–Duda) en la ronda de 32, que se disputa a eliminación sencilla. Patricia fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Navas–González avanzó a la ronda de 32 como tercer lugar del Grupo H en la ronda preliminar, gracias a una victoria 2-0 este lunes de madrugada ante la pareja argentina Chulín–Abdala. Los parciales del triunfo fueron 21-15 y 21-17.

Las boricuas finalizaron la etapa preliminar con marca de 1-2, y con balance de 3-4 en sets ganados y perdidos. Ambas derrotas en esta fase fueron ante equipos de Alemania.

Navas–González es el único equipo activo del Caribe en la ronda de 32. Canadá y Estados Unidos también cuentan con equipos clasificados, todos en representación de la Confederación Norceca, a la que pertenece Puerto Rico.

MundialAustraliaVoleibol de playaBrasilVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
