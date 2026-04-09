Caguas buscará ampliar su dominio sobre Ponce en las semifinales del Voleibol Superior

La serie semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) se pondrá en marcha este viernes a las 8:00 de la noche en la cancha Roger Mendoza, donde las campeonas defensoras Criollas de Caguas buscarán ampliar su dominio absoluto sobre las Leonas de Ponce en 2026.

Desde el inicio de la temporada regular, y sumando la primera ronda de la postemporada, las Criollas han ganado sus seis enfrentamientos (6-0) contra las Leonas.

En el torneo regular, en que Caguas concluyó segundo detrás de Santurce, las Criollas se impusieron 12-5 en parciales en los cuatro juegos de esa etapa.

Y en el todos contra todos de cuartos de final, volvieron a medirse dos veces y esta vez fueron juegos más cerrados, ambos al máximo de cinco parciales. En el primero de esos dos partidos Ponce contó con el ataque de 40 puntos que Sherridan Atkinson pero no fue suficiente.

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De hecho, los últimos tres choques entre Criollas y Leonas se han ido a cinco sets, contando el último de la temporada regular.

En general las Criollas tienen balance de 18-9 en sets jugados contra las Leonas.

Caguas tuvo registro de 10-10 en el torneo regular, con 31 puntos, y jugó para 3-1 en cuartos de final.

Ponce, por su parte, tuvo 8-12, arribando en el cuarto lugar con 24 unidades. En cuartos de final registró 2-2.