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Caguas buscará ampliar su dominio sobre Ponce en las semifinales del Voleibol Superior

Las Leonas intentarán conseguir su primera victoria de 2026 ante las Criollas, en el inicio de la serie

9 de abril de 2026 - 6:09 PM

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Temi Thomas-Ailara vuelve a reforzar a las Criollas, por segundo año consecutivo integrándose en la postemporada, en el inicio de la serie contra Ponce. (Suministrada / Joseph Colón)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

La serie semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) se pondrá en marcha este viernes a las 8:00 de la noche en la cancha Roger Mendoza, donde las campeonas defensoras Criollas de Caguas buscarán ampliar su dominio absoluto sobre las Leonas de Ponce en 2026.

Desde el inicio de la temporada regular, y sumando la primera ronda de la postemporada, las Criollas han ganado sus seis enfrentamientos (6-0) contra las Leonas.

En el torneo regular, en que Caguas concluyó segundo detrás de Santurce, las Criollas se impusieron 12-5 en parciales en los cuatro juegos de esa etapa.

Y en el todos contra todos de cuartos de final, volvieron a medirse dos veces y esta vez fueron juegos más cerrados, ambos al máximo de cinco parciales. En el primero de esos dos partidos Ponce contó con el ataque de 40 puntos que Sherridan Atkinson pero no fue suficiente.

De hecho, los últimos tres choques entre Criollas y Leonas se han ido a cinco sets, contando el último de la temporada regular.

En general las Criollas tienen balance de 18-9 en sets jugados contra las Leonas.

Caguas tuvo registro de 10-10 en el torneo regular, con 31 puntos, y jugó para 3-1 en cuartos de final.

Ponce, por su parte, tuvo 8-12, arribando en el cuarto lugar con 24 unidades. En cuartos de final registró 2-2.

Caguas, estrenará una importada en la figura de la opuesto Temi Thomas-Ailara, quien el año pasado se integró también en la postemporada y ayudó a las Criollas en la conquista del título. Thomas-Ailara reemplaza a Mylei Vargas‑Deason.

Tags
Criollas de CaguasLiga de Voleibol Superior FemeninoLeonas de Ponce
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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