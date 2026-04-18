Caguas vuelve a tomar el comando de su semifinal ante Ponce y se acerca a la final del Voleibol Superior

Las campeonas defensoras de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) Criollas de Caguas se colocaron a una sola victoria de avanzar a la serie final, al derrotar 3-0 el viernes a las visitantes Leonas de Ponce en el Coliseo Roger Mendoza, para colocar 3-2 su serie semifinal B.

Las Criollas respondieron así a su revés 3-0 del jueves en Ponce, al derrotar a las visitantes con parciales de 28-26, 25-21 y 25-20.

La primera manga fue la más reñida, extendiéndose a puntos extra con empates constantes desde el 18 hasta el 26. Ese cierre dramático concluyó tras un servicio fuera de las líneas de Claire Chaussee y un bloqueo efectivo de Diana Reyes sobre Nataly García.

En los siguientes dos sets, el dominio fue completamente local. Caguas controló todos los tiempos técnicos y, en el tercero, tomó ventaja 21-17 gracias a un remate positivo de Temi Thomas por la posición dos.

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El conjunto llegó al punto de set 24-20 cuando las Leonas fallaron en tres intentos ofensivos, y finalmente Alba Hernández cerró el parcial con un bloqueo sobre Abigail Akey Hansen.

La ofensiva criolla se repartió entre Génesis Collazo (12 puntos), Jenaisya Moore (11) y Thomas (10).

Por las Leonas, Chaussee y Sherridan Atkinson aportaron 14 y 11 puntos, respectivamente.

La serie continúa el domingo con el sexto partido en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns desde las 7:00 de la noche.