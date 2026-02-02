Cangrejeras mantienen el invicto con triunfo sobre las Pinkin

Las Cangrejeras de Santurce, subcampeonas de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), mantuvieron su paso perfecto al conseguir su tercera victoria en igual número de presentaciones tras imponerse el domingo a las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa, en el único partido en calendario de la jornada dominical.

Con el triunfo en cuatro parciales (21-25, 25-10, 25-21 y 25-14), Santurce sumó los tres puntos disponibles para mejorar su marca a 3-0 y acumular ocho puntos, lo que le permite mantenerse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Corozal, por su parte, no sumó unidades y permanece en el segundo puesto, ahora con récord de 3-3 y 10 puntos.

La ofensiva santurcina fue liderada por Andrea Rangel, con 22 puntos, seguida por Tamara Otene, con 21, y Helena Grozer, con 12. Por Corozal, Lindsay Krause encabezó el ataque con 15 unidades, mientras Adriana Rodríguez y Jordan Iliff aportaron 10 puntos cada una.

Caguas en el puntero

Las Criollas de Caguas encabezan la tabla de posiciones con foja de 6-1 y 16 unidades. A Corozal le sigue en el tercer puesto las Atenienses de Manatí con 2-4 y nueve puntos.

La acción de la LVSF continúa el miércoles, con el inicio de la cuarta semana del torneo, cuando las Leonas de Ponce (2-4) visiten a las Pinkin a partir de las 8:00 p.m.