Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cangrejeras mantienen el invicto con triunfo sobre las Pinkin

Santurce venció en cuatro parciales a Corozal para mejorar su marca a 3-0 y sumar ocho puntos en la tabla de la Liga de Voleibol Superior Femenino

2 de febrero de 2026 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Cangrejeras de Santurce celebran su victoria. (Suministrada / Heriberto Rosario)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejeras de Santurce, subcampeonas de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), mantuvieron su paso perfecto al conseguir su tercera victoria en igual número de presentaciones tras imponerse el domingo a las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa, en el único partido en calendario de la jornada dominical.

RELACIONADAS

Con el triunfo en cuatro parciales (21-25, 25-10, 25-21 y 25-14), Santurce sumó los tres puntos disponibles para mejorar su marca a 3-0 y acumular ocho puntos, lo que le permite mantenerse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Corozal, por su parte, no sumó unidades y permanece en el segundo puesto, ahora con récord de 3-3 y 10 puntos.

La ofensiva santurcina fue liderada por Andrea Rangel, con 22 puntos, seguida por Tamara Otene, con 21, y Helena Grozer, con 12. Por Corozal, Lindsay Krause encabezó el ataque con 15 unidades, mientras Adriana Rodríguez y Jordan Iliff aportaron 10 puntos cada una.

Caguas en el puntero

Las Criollas de Caguas encabezan la tabla de posiciones con foja de 6-1 y 16 unidades. A Corozal le sigue en el tercer puesto las Atenienses de Manatí con 2-4 y nueve puntos.

La acción de la LVSF continúa el miércoles, con el inicio de la cuarta semana del torneo, cuando las Leonas de Ponce (2-4) visiten a las Pinkin a partir de las 8:00 p.m.

Las Valencianas de Juncos marchan últimas con récord de 1-5 y tres tantos.

Tags
Liga de Voleibol Superior FemeninoCangrejeras de SanturcePinkin de CorozalVoleibol Superior Femenino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: