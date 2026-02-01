Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Criollas dominan en Ponce y se mantienen en la cima de la Liga de Voleibol Superior Femenino

El sexteto de Caguas venció en cuatro parciales a las Leonas para sumar tres puntos y mejorar su marca a 6-1

1 de febrero de 2026 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Criollas se llevaron la victoria con marcadores de 25-18, 17-25, 25-23 y 25-23. ( Suministrada / Giuliano Torres para la FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Criollas de Caguas consiguieron una victoria en la carretera al imponerse el sábado en cuatro parciales a las Leonas de Ponce en el único partido en calendario de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) celebrado en la cancha Salvador Dijols.

RELACIONADAS

Caguas se llevó la victoria con marcadores de 25-18, 17-25, 25-23 y 25-23, resultado que le permitió sumar los tres puntos disponibles del encuentro para mantenerse en el tope de la tabla de posiciones con marca de 6-1 y 16 unidades acumuladas. Las Leonas, por su parte, caen a 2-4 con cinco puntos.

Luego de dividir los primeros dos parciales, las Criollas tomaron control del tercer set con una escapada 21-16, impulsada por un servicio directo de Jenaisya Moore y un error en ataque de Nataly García. Las cagüeñas alcanzaron el punto de set 24-21 tras un fallo en servicio de Ponce y sellaron el parcial 25-23 con un remate por zona dos de Génesis Collazo para tomar ventaja de dos sets a uno.

En la cuarta manga, las Leonas reaccionaron con un avance de 6-3 para empatar el parcial a 22 y volvieron a igualar a 23 con un ataque efectivo por zona dos de Gloria Mutiri. Sin embargo, Caguas retomó el control y cerró el parcial —y el partido— tras un error en servicio de Paola Matos y un fallo de Jordan Wilson en ataque desde la zona zaguera.

Las Criollas dominaron el renglón de bloqueos 18-9, mientras que Ponce fue superior en ataques (57-43), servicios directos (9-5), defensas (85-72) y pases (41-26).

La ofensiva de Caguas fue encabezada por Moore con 20 puntos, seguida de Alexandra Sczech con 14 y Diana Reyes con 11. Por las Leonas, Mutiri lideró con 19 unidades, mientras que Wilson aportó 15, Abby Akey 14 y Andrea Serra 11.

La acción de la LVSF continúa este domingo con el cierre de la tercera semana de competencia, cuando las Cangrejeras de Santurce (2-0, 5 puntos) visiten a las Pinkin de Corozal (3-2, 10 puntos) en la cancha Carmen Z. Figueroa, desde las 7:00 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
