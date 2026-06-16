Decelise Champion adelanta el reloj y da el salto a la NCAA

La prometedora voleibolista puertorriqueña Decelise Champion adelantará un año el inicio de su carrera en la NCAA con la Universidad de Wisconsin, informó el programa de las Badgers a través de su página web.

Champion, de 16 años, tenía previsto incorporarse a Wisconsin en 2027. Sin embargo, la estudiante de Dorado Academy, quien continuó sus estudios mientras desarrollaba su carrera deportiva en Italia, cumplió anticipadamente con los requisitos académicos necesarios y comenzará su etapa universitaria este año.

“Estamos muy contentos de que Decelise forme parte de nuestro equipo esta temporada”, expresó el dirigente de Wisconsin, Kelly Sheffield. “En febrero me comentó su deseo de empezar un año antes y se dedicó a completar los estudios necesarios para lograrlo. Durante los últimos dos años ha vivido en otro país, cursando estudios en su tercer idioma, y ha destacado notablemente”.

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Sheffield destacó además la madurez que ha demostrado la joven atleta a tan temprana edad.

“Si bien es inusual que alguien comience la universidad y compita a una edad tan temprana, su madurez, su trayectoria y el apoyo que brindamos aquí en Wisconsin a todos nuestros atletas me dan la confianza de que podrá tener mucho éxito”, añadió.

Champion es considerada una de las principales promesas del voleibol puertorriqueño. Con una estatura de 6′6″, la esquina ha demostrado su talento incluso frente a selecciones nacionales adultas.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol ha apostado por su desarrollo, facilitando su experiencia competitiva y académica en Italia como parte de su crecimiento deportivo y personal.

Wisconsin, por su parte, es uno de los programas más prestigiosos del voleibol femenino de la NCAA. Tan reciente como la temporada 2025 alcanzó las semifinales nacionales.

Las Badgers también cuentan en su plantilla con la opuesto puertorriqueña Grace López, quien se transfirió desde la Universidad de Miami, donde jugó bajo la dirección del sanjuanero José “Keno” Gándara, exjugador de la Selección Nacional y de la NCAA.

Champion formó parte de la Selección Nacional adulta en el pasado Campeonato Mundial y, hace apenas dos semanas, participó con el combinado patrio en el torneo Final Four de Norceca celebrado en Ponce.

La selección que dirige Juan Carlos Núñez cuenta con Champion y con López —actualmente lesionada— para varios compromisos internacionales este verano, entre ellos el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Wisconsin detalló que Champion se incorporará al equipo en septiembre para comenzar su primer semestre académico y competitivo.

“Este verano competirá por Puerto Rico en un evento clasificatorio olímpico y se unirá a nosotros a principios de septiembre, una vez concluido dicho torneo”, explicó Sheffield.