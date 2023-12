Aunque no consiguieron el resultado que deseaban, los Changos de Naranjito y su dirigente Jamille Torres están satisfechos con la temporada que tuvieron en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) en la que repitieron el subcampeonato.

“Uno se sienta a reflexionar y se da cuenta que tantas cosas negativas que pasamos y como quiera estuvimos a dos puntos de ser campeones. El deporte es así de cruel, un día estás pensando cómo vas a celebrar y al otro estás sufriendo la derrota viendo que tu contrincante es el campeón”, expresó Torres en entrevista telefónica con El Nuevo Día el lunes, al aquilatar el resultado de la serie de campeonato ante los Caribes de San Sebastián.

“Yo como quiera me siento bien satisfecho y orgulloso de los muchachos porque yo sé que no perdimos por falta de esfuerzo. Al final uno se siente satisfecho que podemos entrar al camerino y mirarnos para hablar de lo grande que fue la temporada”, agregó el técnico.

PUBLICIDAD

Naranjito cedió en el séptimo y decisivo partido de la final de la LVSM ante San Sebastián en cuatro parciales (25-17, 21-25, 25-15 y 25-22) en un encuentro celebrado el domingo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo ante más de 5,000 fanáticos.

Para los Caribes es su segundo campeonato de la historia luego del que conquistaron en 1999, mientras los Changos no pudieron conseguir su corona número 25 y acumularon su duodécimo subcampeonato.

Al analizar lo que fue la temporada, Torres la calificó como una de “ensueño” porque compitieron al máximo y derrotaron a los Cafeteros de Yauco en la semifinal.

“Para mí lo positivo es que demostramos que los Changos de Naranjito son una gran franquicia, cuentan con una gran administración y que hay Changos para rato. Yo no creo que esto sea el fin de algo. Creo que esto es la continuación de una franquicia que es tradicional para el deporte que está muriendo y que es vital que los Changos de Naranjito sigan donde están ahora mismo”, apuntó el piloto.

Por el otro lado, sostuvo que si pudiera darle para atrás al tiempo, volvería al quinto set del sexto partido en San Sebastián, en el que los actuales campeones ganaron y forzaron el juego decisivo.

“Tuvimos la oportunidad del mundo de quedar campeones y se puede ver como que la desaprovechamos. Aparte de eso, no cambiaría nada porque el equipo respondió y competimos. Además, no nos ganó un mal equipo o es que no salimos a competir. Este campeonato pudo haber sido para cualquiera de los dos equipos”, apostilló.

PUBLICIDAD

/

Satisfecho con el desempeño de Félix Chapman

Torres tuvo palabras de elogio para el refuerzo cubano Félix Chapman, que fue una pieza clave para su equipo. En el partido final fue el mejor anotador con 16 puntos: 15 en ataques y un bloqueo.

“Yo quisiera que todos los refuerzos que vengan a nuestra isla sientan el amor que siente Chapman por Naranjito. Anoche (el domingo) sentía como que nos quedó a deber, y yo digo que él nos trajo hasta aquí (la final). Sin Chapman nosotros no estuviéramos donde estamos el día de hoy y si él está dispuesto a volver ¿quién soy yo para decirle que no?”, argumentó el piloto sobre el exjugador de los Taínos de la Universidad del Turabo.

Torres compartió que Luis Beltrán y Kevin López regresarán a Carolina para la próxima temporada de la LVSM. Reconoció que ambos también fueron piezas clave para los logros del sexteto, pero entiende que el trabajo será reemplazarlos de manera correcta.

En cuanto a su retorno como dirigente del combinado naranjiteño, sostuvo que estará al frente del equipo hasta que el apoderado Alexis Aponte lo disponga. Torres comenzó con los Changos en el 2017.

“Yo firmé contrato con los Changos de Naranjito mi primer año con Alexis Aponte y su gerente general Ángel Pacheco. Yo conozco a Alexis desde que tengo ocho o nueve años y tenemos una tenemos una relación familiar, la cual no hace falta firmar ningún tipo de contrato. Yo estaré aquí hasta que él me diga”, acotó Torres, quien fue elegido Dirigente del Año del torneo 2023.