El cubano Juan Francisco León Paredes observó los primeros cinco partidos de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) desde un sofá de su residencia. Anotaba las estadísticas y, además, guardaba los vídeos de las jugadas claves de los conjuntos.

Solo era un aficionado más de los Caribes de San Sebastián.

Pero, el domingo en la noche, se convirtió en el dirigente campeón del sexteto del Pepino en la LVSM tras guiar los últimos dos encuentros de la final ante los Changos de Naranjito.

El domingo, los Caribes vencieron en un cuatro parciales a los máximos campeones de la liga, con 24 cetros, para sumar su segunda corona en la historia luego de una sequía de 24 años. Los sets del desafío, que se disputó en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina de Arecibo ante más de 5,000 personas, fueron de 25-17, 21-25, 25-15 y 25-22.

PUBLICIDAD

León Paredes tomó las riendas de los Caribes tras la salida del pasado estratega Javier Gaspar, debido a un alegado malestar de los jugadores tras la derrota en el quinto partido, lo que puso la serie 3-2 a favor de Naranjito. Según reveló el apoderado de San Sebastián, Angelo Ferrante, a El Nuevo Día, Gaspar optó por no entrenar de cara al sexto juego del viernes, causando molestia en los jugadores. Su acción le costó su puesto.

“Venía con la predisposición emocional de que veníamos a ganar porque la aceptación que tuve dentro del grupo fue muy buena. Hicimos una serie de ajustes tácticos que nos dio la victoria en el sexto juego y hoy (domingo) también. No tengo palabras para expresar lo feliz que me siento”, compartió a El Nuevo Día León Paredes tras el campeonato.

/

Cuando en el 2005 y en el 2007, San Sebastián luchó, sin éxito, en otras finales ante Naranjito, el dirigente cubano también estuvo en el cuerpo técnico.

En el 2023 la historia fue distinta.

“La clave fue minimizar errores y lo otro hacer un planteamiento táctico que tiene relación del bloqueo con la defensa. Establecimos un saque táctico y un saque ofensivo cuando lo necesitamos y bajamos el por ciento de error y eso nos hizo tener una mejor calidad de juego”, añadió Paredes, quien dirigió en esta temporada a los Indios de Mayagüez.

“Veníamos bien enfocados, veníamos con mucha determinación, con mucha entrega, con mucho compromiso táctico. Los jugadores entendieron que teníamos sentido de urgencia”, dijo el dirigente, quien no dudó en tomar la posición cuando Ferrante, a quien catalogó su amigo, le solicitó sus servicios.

PUBLICIDAD

“Le dije ‘aquí estoy para lo que necesites’. No le podía decir que no, no le podía dar la espalda a un pueblo como San Sebastián, a un grupo de jugadores como estos y mucho menos a un gran amigo”.

León Paredes asumió su rol cuando el equipo del Pepino se encontraba abajo en la serie 3-2.

En el sexto juego en San Sebastián, los Caribes, dirigidos por León Paredes, ganaron en cinco mangas por marcador de 25-19, 23-25, 18-25, 25-21 y 15-13.

“Yo me sentí como que era el entrenador en toda la temporada. No tengo palabras para expresar lo bien que me sentí con todos ellos”.

Gaspar, por su parte, notificó a este medio que no daría declaraciones sobre su salida del sexteto, no hasta que culminara la final.