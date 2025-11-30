Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Pepino mantiene su rumbo en el Voleibol Superior y sigue firme en el puntero

San Sebastián se dirige al último tercio de la temporada regular en la cima de la tabla de posiciones

30 de noviembre de 2025 - 2:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El veterano Ezequiel Cruz, de los Caribes, celebra con la fanaticada de San Sebastián durante la victoria sobre Guaynabo en sábado en la noche. (Cortesía/FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Caribes de San Sebastián vencieron 3-1 a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Luis Aymat Cardona, su cancha local, durante la noche del sábado. Con la victoria en casa, el equipo se mantuvo sólido en el primer lugar de la tabla de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

RELACIONADAS

Los parciales a favor de San Sebastián fueron 25-23, 25-20, 21-25 y 25-20, en un duelo donde los Caribes controlaron la mayor parte del partido.

Gracias al triunfo, los Caribes sumaron los tres puntos disponibles y ampliaron su ventaja en la cima, donde ahora registran récord de 13-1 y 35 puntos acumulados. Mientras tanto, los Mets siguen en el fondo de la clasificación con marca de 2-12 y solo 9 puntos.

A nivel colectivo, San Sebastián dominó en ataques (54-47), bloqueos (11-10), defensas (60-56) y pases (41-37). Ambos conjuntos finalizaron con tres servicios directos. Guaynabo, por su parte, logró superioridad en asistencias (17-16).

La ofensiva en doble dígito de los Caribes estuvo liderada por Corey Chavers con 23 puntos, seguido de Anthony Negrón con 12 y Pelegrín Vargas Jr. con 10.

Por Guaynabo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota, sobresalieron Inovel Romero con 22 unidades y Rafael Burgos con 10.

La acción de la LVSM continúa este domingo con tres encuentros: Naranjito visita a Yauco a las 7:00 p.m., Corozal se mide con Lares a las 5:00 p.m., y Adjuntas enfrenta a los Gigantes de Carolina en el Centro de Convenciones, también a las 5:00 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
