El Pepino mantiene su rumbo en el Voleibol Superior y sigue firme en el puntero

Los Caribes de San Sebastián vencieron 3-1 a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Luis Aymat Cardona, su cancha local, durante la noche del sábado. Con la victoria en casa, el equipo se mantuvo sólido en el primer lugar de la tabla de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Los parciales a favor de San Sebastián fueron 25-23, 25-20, 21-25 y 25-20, en un duelo donde los Caribes controlaron la mayor parte del partido.

Gracias al triunfo, los Caribes sumaron los tres puntos disponibles y ampliaron su ventaja en la cima, donde ahora registran récord de 13-1 y 35 puntos acumulados. Mientras tanto, los Mets siguen en el fondo de la clasificación con marca de 2-12 y solo 9 puntos.

A nivel colectivo, San Sebastián dominó en ataques (54-47), bloqueos (11-10), defensas (60-56) y pases (41-37). Ambos conjuntos finalizaron con tres servicios directos. Guaynabo, por su parte, logró superioridad en asistencias (17-16).

La ofensiva en doble dígito de los Caribes estuvo liderada por Corey Chavers con 23 puntos, seguido de Anthony Negrón con 12 y Pelegrín Vargas Jr. con 10.

Por Guaynabo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota, sobresalieron Inovel Romero con 22 unidades y Rafael Burgos con 10.