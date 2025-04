Pero en la misma conferencia, el apoderado de las Cangrejeras, Marcos Martínez , no lució tan seguro con la respuesta del ente federativo y alertó que no jugará el hipotético decisivo partido sin sus jugadoras refuerzos.

“Ahí tengo que levantar bandera porque sería otra vez no terminar jugando por el campeonato”, agregó Martínez en la conferencia de prensa y recordando que retiró a su equipo de la final de 2021, cuando no se le permitió sustituir a una refuerzo.

“Tengo jugadoras que no son de Norceca y no les permitirían cambiar la visa (permiso de juego). Y no voy a jugar sin mis jugadoras refuerzos”, sentenció.