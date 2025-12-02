Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enger Mieses: el líbero que se adueñó del ‘MVP’ en la sexta semana del Voleibol Superior Masculino

Sus 21 pases en el duelo ante Lares y 27 defensas guiaron a los Caribes de San Sebastián a afianzarse como líderes

2 de diciembre de 2025 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El líbero Enger Mieses, a la izquierda, tuvo juegos de 21 y 17 pases positivos para los Caribes de San Sebastián. (Jorge A Ramirez Portela)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El líbero de los Caribes de San Sebastián, Enger Mieses, fue escogido Jugador Más Valioso de la sexta semana del Voleibol Superior Masculino, que consolidó al “Pepino” como líder y que vio a los Patriotas de Lares frenar a los Plataneros de Corozal.

RELACIONADAS

Mieses, quien aquí juega como nativo y representa a la República Dominicana a nivel internacional, tuvo un partido de 21 pases en la victoria 3-2 sobre Lares, y otro de 17 en cuatro sets ante los Mets de Guaynabo.

Mieses acumuló, también, 27 defensas en las victorias ante Lares y Guaynabo.

Con la actuación de Mieses, los Caribes sumaron cinco puntos en la semana y consolidaron su liderato en el torneo con 35 puntos y marca de 13-1.

Estadísticamente, entre los líberos le sigue Luismi Bertrán, de los Gigantes de Carolina, quien lidera a su equipo en pases y defensas acumuladas con 7.29 de promedio.

Corozal se ubica en segundo lugar con 29 puntos y marca de 10-4.

Los Plataneros fueron frenados en la sexta semana por los Patriotas, que los vencieron en cuatro disputados y cerrados parciales como locales. Corozal había ganado hasta entonces cinco partidos en línea.

Los importados dominan las anotaciones

Los refuerzos de los Plataneros, Spencer Olivier y Penrose, finalizaron la sexta semana como primero y segundo en anotaciones del torneo con 280 y 255 tantos, respectivamente.

Penrose lidera el promedio de puntos por set con 5.93 tantos. También es el líder en ataques.

Ambos refuerzos de Corozal promedian al menos 5.00 tantos por set. El siguiente mejor del equipo promedia 1.75 por parcial. Se trata del central Julio Mercedes.

Pelegrín Vargas, hijo, es el mejor nativo ofensivo de la LVSM.
Pelegrín Vargas, hijo, es el mejor nativo ofensivo de la LVSM. (Suministrada)

El mejor nativo ofensivo es el esquina de los Caribes, Pelegrín Vargas hijo, quien acumula 447 puntos y promedia 4.57 por set.

Vargas, igualmente, es el líder en servicios directos con 33.

Además de Mieses, los otros integrantes del Cuadro Estrella de la sexta semana son los esquinas Garrett Muagututia (Lares) y Mark Frazier (San Sebastián); los centrales Nick West (Lares) y Jessie Colón (Yauco); el acomodador Kevin Rodríguez (Yauco) y el opuesto Jair Santiago (Lares).

La acción del Voleibol Superior se reanuda este martes con cuatro partidos: Lares en San Sebastián, Corozal en Yauco, Adjuntas en Guaynabo y Naranjito en Carolina.

Caribes de San Sebastián, República Dominicana, Liga de Voleibol Superior Masculino, Voleibol
