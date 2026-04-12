“Es momento”: piden exaltación de Ricky Amon al Salón de la Fama del Voleibol Internacional

El director ejecutivo del Salón de la Fama del Voleibol Internacional, George Mulry, afirmó que el exjugador puertorriqueño Richard “Ricky” Amon merece ser exaltado al recinto de los inmortales y convertirse en la figura que abra las puertas a otros boricuas.

Mulry hizo sus expresiones este domingo durante la sexta exaltación del Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico, celebrada en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana. Amon falleció en julio de 2023 a sus 65 años.

Durante su intervención en la preceremonia, ante la Clase 2026, el ejecutivo destacó la historia del voleibol puertorriqueño, organizado a nivel federativo desde 1958, con participación en escenarios mundialistas y olímpicos en ambas ramas y modalidades.

“En el Salón de la Fama no tenemos exaltados de Canadá, México o Puerto Rico. Es momento de cambiar eso. Nos entusiasma esa idea”, expresó Mulry.

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El directivo señaló que el Salón cuenta actualmente con 185 exaltados de 27 países.

En un aparte con este diario, Mulry sostuvo que es necesario revisar el proceso de selección, el cual —según indicó— ha favorecido históricamente a un grupo reducido de países, dejando fuera a figuras y contribuyentes de otras naciones.

“Durante muchos años, el proceso ha tendido a exaltar personas de los mismos países. Hay muchas historias alrededor del mundo que no se han contado, y la única forma de contarlas es incluyendo atletas de otras regiones. Este es el momento, porque el voleibol está creciendo globalmente y no queremos que se pierdan esas historias de quienes ayudaron a desarrollar el deporte en sus países y en el mundo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre qué figuras de Puerto Rico deberían ser consideradas, Mulry mencionó directamente a Amon.

Ricky Amon fue pionero de los boricuas en el voleibol NCAA y en Europa. (el nuevo dia)

“La historia de (Ricky) Amon es perfecta. Debe ser reconocida”, afirmó el ejecutivo sobre el exatacante, quien brilló en la década de 1970, fue becado en la NCAA y ganó un campeonato con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Además, formó parte de la selección de Estados Unidos en la década de 1980 y fue pionero puertorriqueño en el voleibol de clubes en Europa.

“Ricky dio su vida por el voleibol. Abrió el camino para muchos jugadores y entrenadores que vinieron después. Fue pionero en varias áreas. Su historia es poco conocida fuera de la isla y de algunos círculos en Estados Unidos. Merece ser contada a nivel mundial”, agregó Mulry.

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Tras su paso, cientos de jugadores puertorriqueños han competido en la NCAA en ambas ramas, y decenas han firmado contratos en ligas profesionales de países como España, Francia, Italia, Rusia y Japón.

Una eventual exaltación de Amon podría abrir las puertas a otras figuras destacadas, como Héctor “Picky” Soto —máximo anotador del Mundial 2006— y la olímpica Aury Cruz, quienes también desarrollaron sus carreras en la NCAA y en ligas europeas.

Mulry reconoció, además, que el impacto a nivel olímpico ha sido un factor determinante en el proceso de selección.