Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Es momento”: piden exaltación de Ricky Amon al Salón de la Fama del Voleibol Internacional

Un directivo del organismo global resalta el legado del boricua y aboga por mayor inclusión de países emergentes

12 de abril de 2026 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ricky Amon será promovido como candidato al Salón de la Fama del Voleibol Internacional. (Israel Gonzalez)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El director ejecutivo del Salón de la Fama del Voleibol Internacional, George Mulry, afirmó que el exjugador puertorriqueño Richard “Ricky” Amon merece ser exaltado al recinto de los inmortales y convertirse en la figura que abra las puertas a otros boricuas.

RELACIONADAS

Mulry hizo sus expresiones este domingo durante la sexta exaltación del Salón de la Fama del Voleibol de Puerto Rico, celebrada en el Recinto Metro de la Universidad Interamericana. Amon falleció en julio de 2023 a sus 65 años.

Durante su intervención en la preceremonia, ante la Clase 2026, el ejecutivo destacó la historia del voleibol puertorriqueño, organizado a nivel federativo desde 1958, con participación en escenarios mundialistas y olímpicos en ambas ramas y modalidades.

“En el Salón de la Fama no tenemos exaltados de Canadá, México o Puerto Rico. Es momento de cambiar eso. Nos entusiasma esa idea”, expresó Mulry.

El directivo señaló que el Salón cuenta actualmente con 185 exaltados de 27 países.

En un aparte con este diario, Mulry sostuvo que es necesario revisar el proceso de selección, el cual —según indicó— ha favorecido históricamente a un grupo reducido de países, dejando fuera a figuras y contribuyentes de otras naciones.

“Durante muchos años, el proceso ha tendido a exaltar personas de los mismos países. Hay muchas historias alrededor del mundo que no se han contado, y la única forma de contarlas es incluyendo atletas de otras regiones. Este es el momento, porque el voleibol está creciendo globalmente y no queremos que se pierdan esas historias de quienes ayudaron a desarrollar el deporte en sus países y en el mundo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre qué figuras de Puerto Rico deberían ser consideradas, Mulry mencionó directamente a Amon.

Ricky Amon fue pionero de los boricuas en el voleibol NCAA y en Europa.
Ricky Amon fue pionero de los boricuas en el voleibol NCAA y en Europa. (el nuevo dia)

“La historia de (Ricky) Amon es perfecta. Debe ser reconocida”, afirmó el ejecutivo sobre el exatacante, quien brilló en la década de 1970, fue becado en la NCAA y ganó un campeonato con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Además, formó parte de la selección de Estados Unidos en la década de 1980 y fue pionero puertorriqueño en el voleibol de clubes en Europa.

“Ricky dio su vida por el voleibol. Abrió el camino para muchos jugadores y entrenadores que vinieron después. Fue pionero en varias áreas. Su historia es poco conocida fuera de la isla y de algunos círculos en Estados Unidos. Merece ser contada a nivel mundial”, agregó Mulry.

Tras su paso, cientos de jugadores puertorriqueños han competido en la NCAA en ambas ramas, y decenas han firmado contratos en ligas profesionales de países como España, Francia, Italia, Rusia y Japón.

Una eventual exaltación de Amon podría abrir las puertas a otras figuras destacadas, como Héctor “Picky” Soto —máximo anotador del Mundial 2006— y la olímpica Aury Cruz, quienes también desarrollaron sus carreras en la NCAA y en ligas europeas.

Mulry reconoció, además, que el impacto a nivel olímpico ha sido un factor determinante en el proceso de selección.

“Tal como funciona actualmente, el éxito internacional —especialmente con las selecciones nacionales en eventos como los Juegos Olímpicos o la Liga de Naciones— es lo que impulsa la elección de muchos candidatos. Eso debe cambiar para dar visibilidad a jugadores y entrenadores de países más pequeños”, concluyó.

Tags
Salón de la FamaVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: