Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fernando Morales firma un contrato de seis cifras para dirigir en la LOVB en Estados Unidos

El técnico puertorriqueño firmó un contrato de dos temporadas para dirigir al equipo de Madison en la League One Volleyball

25 de junio de 2026 - 7:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fernando Morales debutará como entrenador en la LOVB. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El técnico puertorriqueño Fernando Morales fue anunciado este jueves como nuevo dirigente del equipo de Madison para la temporada 2026-27 de la League One Volleyball (LOVB), una de las principales ligas profesionales emergentes de Estados Unidos.

RELACIONADAS

La LOVB contará la próxima temporada con reconocidos entrenadores internacionales, entre ellos el italiano Carlo Parisi y el brasileño Paulo Coco.

El nombramiento representa un nuevo paso en el ascenso de Morales, quien ha dirigido programas universitarios, clubes y selecciones nacionales a lo largo de su carrera.

Será su primera experiencia como entrenador en dicha competencia estadounidense. Fue asistente de Nebraska en la pasada temporada.

Es de las metas que tenía cuando me retiré de jugar”, dijo el exacomodador de la Selección Nacional y campeón del Voleibol Superior con los Plataneros de Corozal.

“Gracias a Dios me ha ido bien”, agregó el exdirigente de la NCAA, de la Selección femenina de Puerto Rico y de la selección de Corea del Sur.

“Esta es otra meta en una liga en que la fui asistente en la pasada temporada y que aspira a ser la mejor liga del mundo. Es un logro”.

Morales reveló que firmó un contrato por dos temporadas con un salario de seis cifras por campaña y que tendrá como asistente al también puertorriqueño Jesús Echevarría.

La temporada 2026-27 de la LOVB comenzará en noviembre y se extenderá hasta abril de 2027. Participarán 12 equipos, divididos en dos conferencias.

Madison no logró clasificar a la postemporada en la pasada campaña.

El dirigente indicó que ya conoce la plantilla con la que trabajará, aunque explicó que la liga aún no ha autorizado divulgar los rosters, ya que son confeccionados por la propia LOVB.

No obstante, se mostró optimista sobre el potencial del equipo.

“Me dieron el roster y creo que está mejor que el del año pasado. Hay unos cambios. Tenemos buen material para pelear. Creo que vamos a pelear en esa Conferencia Este”, dijo.

No tiene jugadoras puertorriqueñas en el roster.

De manera pública, la acomodadora Natalia Valentín, la líbero Shara Venegas y la esquina Alondra Vázquez ya fueron anunciadas para disputar la temporada 2026-27 de la Major League Volleyball, otra liga profesional emergente de Estados Unidos.

Tags
VoleibolEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: