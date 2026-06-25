Fernando Morales firma un contrato de seis cifras para dirigir en la LOVB en Estados Unidos

El técnico puertorriqueño Fernando Morales fue anunciado este jueves como nuevo dirigente del equipo de Madison para la temporada 2026-27 de la League One Volleyball (LOVB), una de las principales ligas profesionales emergentes de Estados Unidos.

La LOVB contará la próxima temporada con reconocidos entrenadores internacionales, entre ellos el italiano Carlo Parisi y el brasileño Paulo Coco.

El nombramiento representa un nuevo paso en el ascenso de Morales, quien ha dirigido programas universitarios, clubes y selecciones nacionales a lo largo de su carrera.

Será su primera experiencia como entrenador en dicha competencia estadounidense. Fue asistente de Nebraska en la pasada temporada.

“Es de las metas que tenía cuando me retiré de jugar”, dijo el exacomodador de la Selección Nacional y campeón del Voleibol Superior con los Plataneros de Corozal.

“Gracias a Dios me ha ido bien”, agregó el exdirigente de la NCAA, de la Selección femenina de Puerto Rico y de la selección de Corea del Sur.

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“Esta es otra meta en una liga en que la fui asistente en la pasada temporada y que aspira a ser la mejor liga del mundo. Es un logro”.

Morales reveló que firmó un contrato por dos temporadas con un salario de seis cifras por campaña y que tendrá como asistente al también puertorriqueño Jesús Echevarría.

La temporada 2026-27 de la LOVB comenzará en noviembre y se extenderá hasta abril de 2027. Participarán 12 equipos, divididos en dos conferencias.

Madison no logró clasificar a la postemporada en la pasada campaña.

El dirigente indicó que ya conoce la plantilla con la que trabajará, aunque explicó que la liga aún no ha autorizado divulgar los rosters, ya que son confeccionados por la propia LOVB.

No obstante, se mostró optimista sobre el potencial del equipo.

“Me dieron el roster y creo que está mejor que el del año pasado. Hay unos cambios. Tenemos buen material para pelear. Creo que vamos a pelear en esa Conferencia Este”, dijo.

No tiene jugadoras puertorriqueñas en el roster.