Fernando Morales firma un contrato de seis cifras para dirigir en la LOVB en Estados Unidos
El técnico puertorriqueño firmó un contrato de dos temporadas para dirigir al equipo de Madison en la League One Volleyball
25 de junio de 2026 - 7:21 PM
25 de junio de 2026 - 7:21 PM
El técnico puertorriqueño Fernando Morales fue anunciado este jueves como nuevo dirigente del equipo de Madison para la temporada 2026-27 de la League One Volleyball (LOVB), una de las principales ligas profesionales emergentes de Estados Unidos.
La LOVB contará la próxima temporada con reconocidos entrenadores internacionales, entre ellos el italiano Carlo Parisi y el brasileño Paulo Coco.
El nombramiento representa un nuevo paso en el ascenso de Morales, quien ha dirigido programas universitarios, clubes y selecciones nacionales a lo largo de su carrera.
Será su primera experiencia como entrenador en dicha competencia estadounidense. Fue asistente de Nebraska en la pasada temporada.
“Es de las metas que tenía cuando me retiré de jugar”, dijo el exacomodador de la Selección Nacional y campeón del Voleibol Superior con los Plataneros de Corozal.
“Gracias a Dios me ha ido bien”, agregó el exdirigente de la NCAA, de la Selección femenina de Puerto Rico y de la selección de Corea del Sur.
“Esta es otra meta en una liga en que la fui asistente en la pasada temporada y que aspira a ser la mejor liga del mundo. Es un logro”.
WELCOME, COACH FERNANDO MORALES! pic.twitter.com/OzptSD2yg5— LOVB Madison Volleyball (@lovbmad) June 25, 2026
Morales reveló que firmó un contrato por dos temporadas con un salario de seis cifras por campaña y que tendrá como asistente al también puertorriqueño Jesús Echevarría.
La temporada 2026-27 de la LOVB comenzará en noviembre y se extenderá hasta abril de 2027. Participarán 12 equipos, divididos en dos conferencias.
Madison no logró clasificar a la postemporada en la pasada campaña.
El dirigente indicó que ya conoce la plantilla con la que trabajará, aunque explicó que la liga aún no ha autorizado divulgar los rosters, ya que son confeccionados por la propia LOVB.
No obstante, se mostró optimista sobre el potencial del equipo.
“Me dieron el roster y creo que está mejor que el del año pasado. Hay unos cambios. Tenemos buen material para pelear. Creo que vamos a pelear en esa Conferencia Este”, dijo.
No tiene jugadoras puertorriqueñas en el roster.
De manera pública, la acomodadora Natalia Valentín, la líbero Shara Venegas y la esquina Alondra Vázquez ya fueron anunciadas para disputar la temporada 2026-27 de la Major League Volleyball, otra liga profesional emergente de Estados Unidos.
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