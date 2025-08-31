La Selección Nacional de voleibol ya conoce en qué lugar concluyó en el Mundial

La Selección Nacional femenina de voleibol fue ubicada en el puesto número 28 del standing del Mundial Tailandia 2025, tras su eliminación en la fase preliminar.

En su historial de siete mundiales consecutivos, un vigésimo lugar era hasta Tailandia 2025 el escalafón más bajo en que había finalizado el sexteto boricua en ese torneo.

El Mundial se dirige esta semana a la ronda de cuartos de final, pero los equipos ya eliminados, como es el caso de Puerto Rico, fueron distribuidos de la posición 17 a la 32, de acuerdo a sus ejecutorias en la primera ronda. No se jugó una fase de consolación.

Puerto Rico tuvo marca de 0-3 y y no sumó puntos. Cayó ante Brasil, Francia y Grecia.

Su grupo, el C, podría terminar siendo uno de tres que ubicó dos equipos en los cuartos de final. Los otros serían el D y E, que se definen este lunes.

El Grupo F y G no clasificó a ningún combinado a los cuartos de final.

Francia, que venció a las boricuas 3-1, y Brasil, que prevaleció 3-0, están clasificadas a los cuartos de final. Grecia fue ubicada en el puesto número 21.

El mejor lugar de Puerto Rico en la racha de siete mundiales consecutivos fue el décimo puesto que logró en su debut mundialista en Alemania 2002. Allí, una Selección liderada por Xiomara Molero, Eva y Aury Cruz, sorprendieron 3-0 a República Dominicana y luego en cinco parciales a Argentina. Ambas victorias fueron en la fase preliminar.

Le sigue en decimocuarto lugar en la edición de Japón 2018, en la que volvió a ganar dos partidos en la fase de grupos y avanzó a la segunda ronda, en la que ganó un partido, este ante México.