Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
31 de agosto de 2025
85°nubes rotas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Selección Nacional de voleibol ya conoce en qué lugar concluyó en el Mundial

El sexteto boricua, que no obtuvo victorias, se alista ahora para afrontar el Final Six de Norceca, que se llevará a cabo en septiembre

31 de agosto de 2025 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paola Santiago realiza un ataque en el duelo entre Puerto Rico y Brasil. (FIVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina de voleibol fue ubicada en el puesto número 28 del standing del Mundial Tailandia 2025, tras su eliminación en la fase preliminar.

RELACIONADAS

En su historial de siete mundiales consecutivos, un vigésimo lugar era hasta Tailandia 2025 el escalafón más bajo en que había finalizado el sexteto boricua en ese torneo.

El Mundial se dirige esta semana a la ronda de cuartos de final, pero los equipos ya eliminados, como es el caso de Puerto Rico, fueron distribuidos de la posición 17 a la 32, de acuerdo a sus ejecutorias en la primera ronda. No se jugó una fase de consolación.

Puerto Rico tuvo marca de 0-3 y y no sumó puntos. Cayó ante Brasil, Francia y Grecia.

Su grupo, el C, podría terminar siendo uno de tres que ubicó dos equipos en los cuartos de final. Los otros serían el D y E, que se definen este lunes.

El Grupo F y G no clasificó a ningún combinado a los cuartos de final.

Francia, que venció a las boricuas 3-1, y Brasil, que prevaleció 3-0, están clasificadas a los cuartos de final. Grecia fue ubicada en el puesto número 21.

El mejor lugar de Puerto Rico en la racha de siete mundiales consecutivos fue el décimo puesto que logró en su debut mundialista en Alemania 2002. Allí, una Selección liderada por Xiomara Molero, Eva y Aury Cruz, sorprendieron 3-0 a República Dominicana y luego en cinco parciales a Argentina. Ambas victorias fueron en la fase preliminar.

Le sigue en decimocuarto lugar en la edición de Japón 2018, en la que volvió a ganar dos partidos en la fase de grupos y avanzó a la segunda ronda, en la que ganó un partido, este ante México.

Ahora en septiembre las dirigidas por Juan Carlos Núñez tienen en agenda el Final Six de Norceca en México, del 13 al 22.

Tags
Selección Nacional de Voleibol FemeninoMundialVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: