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Las Cangrejeras buscan sellar su pase a semifinales ante Corozal

Santurce expondrá su invicto ante unas Pinkin que necesitan rozar la perfección para mantenerse con vida en el Grupo A

26 de marzo de 2026 - 2:12 PM

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Adriana Rodríguez, de las Pinkin, ataca contra Alba Hernández, de las Criollas, en el partido del domingo del Voleibol Superior Femenino. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Cangrejeras de Santurce (2-0) podrían asegurar este viernes su clasificación a las semifinales del Voleibol Superior Femenino con una victoria como visitantes ante las Pinkin de Corozal (0-1), en la acción del Grupo A de los cuartos de final.

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Por su parte, Corozal logró ganarle un set a Santurce en su primer juego de los cuartos de final el pasado sábado, aunque eventualmente cayó 3-1. Aun así, entienden que ese desempeño puede servirles de base y que los resultados de Santurce podrían ayudarlas indirectamente a conseguir el segundo boleto a las semifinales del grupo.

Con una victoria el viernes, las Cangrejeras colocarían su récord en 3-0 dentro del Grupo A y asegurarían su pase a semifinales, ya que quedarían inalcanzables para las Pinkin (0-1) y las Valencianas (0-1).

Los dos mejores equipos del Grupo A avanzan a las semifinales. Lo mismo ocurre en el Grupo B, compuesto por Caguas (1-0), Ponce (1-0) y Manatí (0-2). Caguas y Ponce se enfrentaban el jueves.

Las Cangrejeras no han perdido en la temporada 2026. Terminaron la temporada regular con marca perfecta de 20-0 y en los cuartos de final tienen récord de 2-0.

Ahora se dirigen a Corozal, donde las Pinkin saben que deberán ejecutar casi a la perfección para vencer a Santurce.

“Le jugamos bien en el primer set del primer juego, y el marcador del cuarto set fue injusto. Pudimos contener sus puntas, pero Andrea Rangel estuvo suelta. Ese es el gran problema con Santurce”, expresó el dirigente de las Pinkin, Jamille Torres.

“Contra Santurce necesitas tu mejor nivel y sostenerlo por tres sets. Ganarle 3-0 es una posibilidad muy remota”.

En toda la temporada, los rivales de Santurce solo han logrado llevarlas a perder dos sets en un partido en tres ocasiones. Solo un equipo ha logrado ponerlas en posición de ‘match point’.

Santurce podría convertirse en el primer equipo en avanzar a las semifinales, cuyo formato será de series al mejor de siete juegos (4-7).

Por su parte, Corozal dejaría atrás sus enfrentamientos con Santurce en el calendario de los cuartos de final y se enfocaría en dos encuentros ante Juncos para buscar el segundo boleto a las semifinales del Grupo A.

Tras el juego del viernes ante Santurce, Corozal cerrará los cuartos de final con dos partidos frente a Juncos.

Según indicó el dirigente Torres, ha comunicado a su equipo que, además del resultado, deben ver este partido como una oportunidad de crecimiento de cara al resto de la temporada.

“Esa es la idea que he tratado de transmitirle a las jugadoras, sin olvidar que hay que salir a la cancha con la mentalidad de que, si tenemos una oportunidad, vamos a ganar el juego. Debemos tomar a Santurce como un reto que nos elevará el nivel para lo que viene, especialmente para enfrentar a Juncos en nuestro mejor nivel”, afirmó.

Juncos ganó la serie particular de la temporada regular ante Corozal con marca de 3-1.

Corozal cuenta además con una refuerzo prácticamente nueva, la central Barakat Rahmon, quien ha disputado dos partidos con el equipo previo al duelo ante Santurce este viernes.

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Voleibol Superior FemeninoCangrejeras de SanturcePinkin de CorozalVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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