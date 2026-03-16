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Las Cangrejeras no aflojan: 19-0 y a un triunfo de la perfección

El conjunto crustáceo ha ganado 18 de sus últimos 19 parciales

16 de marzo de 2026 - 11:37 AM

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Angel Rangel, de las Cangrejeras de Santurce en el Voleibol Superior Femenino, hizo 14 puntos en tres sets ante las Leonas de Ponce. (Suministrada / Manfel Sports)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Con otro triunfo 3-0 el domingo ante las Leonas de Ponce, las Cangrejeras de Santurce quedaron a una victoria de terminar invictas la temporada regular del Voleibol Superior Femenino.

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Santurce, con récord de 19-0, visitará este miércoles a las Atenienses de Manatí en busca de completar una temporada regular perfecta.

Manatí, que cuenta con su candidata a Jugadora Más Valiosa (MVP), Karla Santos, es uno de los dos equipos que han llevado a Santurce a jugar cinco sets este año. Ese encuentro se disputó el 30 de enero. Sin embargo, desde entonces las Atenienses han perdido sus siguientes dos partidos ante las Cangrejeras por marcador de 3-0.

El domingo, Santurce dominó a Ponce con parciales de 28-26, 25-17 y 25-14 para mejorar su marca a 19-0. Las Cangrejeras lideran la tabla de posiciones con 54 puntos.

Con esa victoria, Santurce suma 11 sets consecutivos ganados. Además, ha conquistado 18 de sus últimos 19 parciales y solo ha cedido un set en seis partidos disputados durante marzo.

Con ventaja de 2-0 en el encuentro, las Cangrejeras se adueñaron del segundo tiempo técnico del tercer parcial con marcador de 16-9, gracias a un bloqueo de Kara McGhee sobre Kristin Lux, quien atacaba por la zona cuatro, según detalló la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

El sexteto santurcino amplió su dominio con un triple bloqueo sobre Lux para colocar el marcador 18-11 y no volver a mirar atrás durante el resto del parcial.

Santurce llegó a tener ventaja de 10 puntos, 23-13, tras un remate efectivo de Helena Grozer. El punto de set llegó con el marcador 24-14, luego de un balón en la malla que controló Neira Ortiz. La victoria se selló en la jugada siguiente cuando Stephanie Enright, de las Leonas, falló un remate por la zona cuatro y envió el balón fuera de las líneas.

Las Cangrejeras dominaron a Ponce 48-41 en ataques, 10-2 en bloqueos y 4-1 en servicios directos. Ambos equipos registraron 56 defensas, mientras que las Leonas superaron a Santurce en pases (37-29) y asistencias (18-10).

La ofensiva santurcina contó con tres jugadoras en doble dígito: Tamara Otene, Andrea Rangel y Helena Grozer, quienes aportaron 21, 14 y 13 puntos, respectivamente.

Por Ponce, Jordan Wilson fue la única jugadora en doble cifra con 12 unidades.

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Cangrejeras de SanturceLiga de Voleibol Superior FemeninoVoleibolAtenienses de ManatíFederación Internacional de Voleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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