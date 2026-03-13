Las Leonas de Ponce se aferran al quinto lugar en la Liga Superior

Las Leonas de Ponce derrotaron en un duelo a cinco parciales a las visitantes Atenienses de Manatí la noche del jueves, en la cancha Salvador Dijols en el único encuentro de la jornada en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Ponce sumó dos de los tres puntos disponibles, al imponerse en el máximo por parciales de 18-25, 17-25, 25-22, 25-17, 15-10.

Luego de perder los dos sets iniciales, las locales reaccionaron empatando el partido y forzando el set decisivo.

En ese quinto parcial, las Leonas arrancaron con un avance de 7-2, que incluyó un error en ataque desde la zona zaguera de Karla Santos, y no volvieron a mirar atrás.

Las selváticas aseguraron el parcial al colocar el marcador 12-6, gracias a dos ataques consecutivos por zona cuatro de Kristin Lux.

Finalmente, cerraron el set y la victoria 15-10 tras un error ofensivo de Shaylee Myers desde la misma zona.

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Con el triunfo, Ponce mejoró su marca a 7-11 con 21 puntos acumulados, manteniéndose en la quinta posición, con tres unidades de ventaja sobre las Valencianas de Juncos, sextas y últimas en el circuito.

Las Atenienses, que obtuvieron un punto al extenderse el juego a cinco sets, siguen en el cuarto lugar con récord de 7-12 y 22 puntos.

La ofensiva ponceña se repartió entre Abby Akey con 17 puntos, Jordan Wilson con 16 y Lux con 12.

Por Manatí, Santos lideró con 19 unidades, seguida por Myers con 14, Emily Elliot con 11 y Elise Goetzinger con 10.

En las estadísticas colectivas, Ponce superó a Manatí 53-47 en ataques, 14-8 en bloqueos, 103-84 en defensas, 48-46 en pases y 24-10 en asistencias. Manatí dominó el renglón de servicios directos, 7-4.