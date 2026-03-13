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Las Leonas de Ponce se aferran al quinto lugar en la Liga Superior

Superaron en un máximo de cinco sets a Manatí para sacar tres puntos de ventaja sobre Juncos, que está último

13 de marzo de 2026 - 12:18 PM

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Stephanie Enright levanta el balón por las Leonas de Ponce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Leonas de Ponce derrotaron en un duelo a cinco parciales a las visitantes Atenienses de Manatí la noche del jueves, en la cancha Salvador Dijols en el único encuentro de la jornada en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

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Ponce sumó dos de los tres puntos disponibles, al imponerse en el máximo por parciales de 18-25, 17-25, 25-22, 25-17, 15-10.

Luego de perder los dos sets iniciales, las locales reaccionaron empatando el partido y forzando el set decisivo.

En ese quinto parcial, las Leonas arrancaron con un avance de 7-2, que incluyó un error en ataque desde la zona zaguera de Karla Santos, y no volvieron a mirar atrás.

Las selváticas aseguraron el parcial al colocar el marcador 12-6, gracias a dos ataques consecutivos por zona cuatro de Kristin Lux.

Finalmente, cerraron el set y la victoria 15-10 tras un error ofensivo de Shaylee Myers desde la misma zona.

Con el triunfo, Ponce mejoró su marca a 7-11 con 21 puntos acumulados, manteniéndose en la quinta posición, con tres unidades de ventaja sobre las Valencianas de Juncos, sextas y últimas en el circuito.

Las Atenienses, que obtuvieron un punto al extenderse el juego a cinco sets, siguen en el cuarto lugar con récord de 7-12 y 22 puntos.

La ofensiva ponceña se repartió entre Abby Akey con 17 puntos, Jordan Wilson con 16 y Lux con 12.

Por Manatí, Santos lideró con 19 unidades, seguida por Myers con 14, Emily Elliot con 11 y Elise Goetzinger con 10.

En las estadísticas colectivas, Ponce superó a Manatí 53-47 en ataques, 14-8 en bloqueos, 103-84 en defensas, 48-46 en pases y 24-10 en asistencias. Manatí dominó el renglón de servicios directos, 7-4.

Este viernes a las 8:00 de la noche, las Pinkin de Corozal visitarán a las líderes Cangrejeras de Santurce, que faltando tres juegos para culminar la temporada regular, buscan terminar con récord perfecto. Santurce llega a este partido invicto con 17-0.

Tags
Liga de Voleibol Superior FemeninoLeonas de PonceStephanie Enright
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