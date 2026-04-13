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Las Leonas imponen su ofensiva e igualan la semifinal B ante las Criollas

Ponce venció a Caguas 3-1 en el segundo juego y empató la serie a un triunfo por bando

13 de abril de 2026 - 1:21 PM

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Sherridan Atkinson, de las Leonas de Ponce, ataca por encima del bloqueo de las Criollas durante el juego del domingo en Ponce. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Leonas de Ponce superaron 63-46 en ataques a las Criollas de Caguas en ruta a una oportuna victoria 3-1 en el segundo juego de la serie semifinal B del Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Con este resultado, la serie se encuentra empatada 1-1 y continuará este martes en Caguas.

Por su parte, la semifinal A también regresa a cancha este martes con el tercer partido entre las Cangrejeras de Santurce y las Valencianas de Juncos, con Santurce dominando la serie 2-0.

Los parciales del triunfo de las Leonas fueron 19-25, 25-15, 25-22 y 25-22, en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens de Ponce.

Esta fue la primera victoria de las Leonas en siete enfrentamientos ante las Criollas durante la temporada.

La opuesto Sherridan Atkinson fue la figura del partido con 26 puntos, producto de 23 ataques, tres bloqueos y dos servicios directos. Además, aportó siete defensas.

La refuerzo Claire Chaussee también tuvo una destacada actuación con 20 puntos, incluidos 18 en ataques, y sumó 13 pases positivos.

En el aspecto defensivo, la líbero Valeria León contribuyó con 21 pases y 21 defensas, mientras que la esquina Natalia García añadió 10 puntos en tres parciales, incluyendo seis servicios directos.

Por las Criollas, la central Alba Hernández sobresalió con ocho bloqueos, mientras que Jenaisya Moore fue la mejor anotadora del equipo con 18 unidades, 17 de ellas en ataques.

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Leonas de PonceCriollas de CaguasVoleibol Superior FemeninoVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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