Las Pinkin ascienden al segundo lugar y pondrán a prueba el 14-0 de Santurce

Las Pinkin de Corozal ganaron su segundo partido consecutivo, esta vez frente a las Criollas de Caguas en la jornada dominical, y esta semana protagonizarán uno de los retos más importantes del Voleibol Superior Femenino al enfrentarse a las invictas Cangrejeras de Santurce.

Restan dos semanas de acción en el calendario regular del torneo. Corozal cerró la antepenúltima semana con una victoria 3-1 sobre Caguas, triunfo que no solo marcó el inicio de una racha positiva, sino que también le permitió ascender al segundo lugar de la tabla, desplazando a las propias Criollas.

Las Pinkin vencieron por tercera vez en la temporada al sexteto cagüeño, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Los parciales a favor de Corozal fueron 21-25, 25-16, 25-16 y 25-18.

Con el triunfo, Corozal mejoró su marca a 9-7 y acumuló 27 puntos. Por su parte, las Criollas no sumaron en la derrota y descendieron al tercer puesto con récord de 8-9 y 25 puntos.

PUBLICIDAD

La ofensiva corozaleña fue liderada por Jordan Iliff, quien aportó 24 puntos (23 en ataques y uno en bloqueo). Le siguieron Sharlissa De Jesús con 15 unidades, Adriana Rodríguez con 13 e Ivania Ortiz con 11.

Por Caguas, Jenaisya Moore sumó 19 puntos (18 en ataques y uno en bloqueo), mientras que Diana Reyes y Andrea Serra aportaron 10 unidades cada una.

Ivania Ortiz, de las Pinkin, ataca uno contra uno en el juego ante las Criollas el domingo. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)

Las Cangrejeras siguen invictas

También el domingo, las Cangrejeras vencieron 3-0 a las Valencianas de Juncos y elevaron su invicto en la temporada regular a 14-0. Con ese resultado llegaron a 39 puntos y aseguraron el primer lugar de la tabla, lo que les permitirá liderar uno de los dos grupos que conformarán la primera fase de la postemporada.

Santurce se impuso con parciales de 28-26, 28-26 y 25-21 en el Coliseo Rafael G. Amalbert de Juncos.

Ahora, Corozal retará el invicto de Santurce este miércoles en el Coliseo Roberto Clemente. Las Pinkin llegan al encuentro con dos victorias consecutivas, aunque cargan con una reciente y contundente derrota ante las Cangrejeras sufrida el 20 de febrero.