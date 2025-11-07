Los Caribes se llevaron el primer duelo ante los Patriotas

Fue un choque de invictos, también el primer ‘Duelo de la 111′, y el jueves fueron los Caribes de San Sebastián, bicampeones defensores de la Liga de Voleibol Superior Masculino, quienes salieron por la puerta ancha al derrotar 3-2 a sus vecinos Patriotas de Lares.

Con el triunfo por parciales de 25-23, 25-22, 26-28, 22-25, 15-9, los Caribes recuperaron la primera posición en el standing de la liga, aunque ahora empatados en puntos con los Patriotas, ambos con 15 unidades.

Tras perder los primeros dos parciales, Lares reaccionó en el tercero. Jair Santiago rompió un empate a 23 con un ataque por la zona dos, y tras empates a 24, 25 y 26, errores consecutivos de Pelegrín Vargas Jr. y de Mark Frazier le dieron el set a los Patriotas.

El cuarto parcial fue otro lleno de suspenso. Lares llegó al punto de set 24-22 con un error en el servicio de Vargas Jr., y cerró el set 25-22 con un bloqueo sobre Frazier, forzando el decisivo quinto parcial.

Pero los Patriotas, que se llevaron un punto al extender al máximo el juego, se quedaron cortos en el parcial de muerte súbita.

San Sebastián se despegó 8-4 gracias a un error de ataque de Santiago y un bloqueo de Howard García sobre Pablo Guzmán. Los Caribes sellaron la victoria 15-9 con un remate libre de Ezequiel Cruz por la zona cuatro.

La ofensiva de los Caribes fue liderada por Vargas Jr. con 20 puntos, seguido de Corey Chavers con 18 y de Mark Frazier con 11. Por Lares, Santiago tuvo 21 unidades, Pablo Guzmán sumó 17, Nick West 15 y Garrett Muagututia 12.

San Sebastián es ahora el único equipo invicto del torneo, con marca de 6-0. Lares cayó a 5-1.

Los Patriotas habían llegado al partido en la primera posición con 14 puntos, seguidos por los Caribes con 13.

Adjuntas gana su primero

En el Coliseo Mario “Quijote” Morales, los Gigantes de Adjuntas celebraron su primer triunfo de la temporada tras cinco derrotas consecutivas, venciendo 25-20, 29-27, 16-25, 25-21 a los locales Mets.

Con una ofensiva balanceada, William Rivera y Cristian Encarnación aportaron 16 puntos cada uno, mientras que Heriberto Maldonado y Roberto Pérez sumaron 10 unidades por cabeza.

Con esta victoria, Adjuntas se adjudica los tres puntos disponibles y asciende al séptimo lugar con cinco puntos acumulados y marca de 1-5.

Guaynabo, por su parte, cae al último puesto con récord de 1-5 y cuatro tantos.

Este viernes hay dos partidos en calendario, ambos desde las 8:00 p.m. Corozal visitará a Yauco y Naranjito estará en Carolina.