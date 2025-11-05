Los Patriotas de Lares visitan a los Caribes de San Sebastián en el primer “Duelo de la 111”

Los Patriotas de Lares suben este jueves a San Sebastián, en donde los Caribes los recibirán para disputar el primero —y tal vez más interesante— de los tres “Duelos de la 111” pautados en el calendario del Voleibol Superior Masculino (LVSM).

El tradicional enfrentamiento entre ambos municipios se reaviva con Patriotas y Caribes invictos en la temporada, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente, en la tabla.

El “Duelo de la 111” cobra aún más significado porque los Patriotas están de regreso en el Voleibol Superior, tras haber estado ausentes desde 2022. Y han regresado con un exitoso inicio de campaña que le añade atractivo al enfrentamiento.

El lareño Iván Jiménez, seguidor de los “Duelos de la Montaña” desde hace años, comentó que el ambiente previo a este encuentro ha sido especial.

“Estuve en el juego de Guaynabo en Lares el martes, y la gerencia de Lares colocó pantallas transmitiendo el partido de San Sebastián en Naranjito. Cuando Lares ganó, la gente se quedó viendo el juego de San Sebastián por las pantallas. Hay un ambiente bien diferente a otros años”, contó.

Jiménez también sugirió reforzar la seguridad policial para la fanaticada durante el duelo.

Lares llega como líder con 14 puntos y marca de 5-0, luego de vencer 3-0 a Guaynabo el martes. Esa misma noche, San Sebastián extendió su invicto a 5-0 con una victoria 3-2 ante los Changos de Naranjito, ubicándose en el segundo lugar con 13 puntos.

San Sebastián, actual bicampeón nacional, ha sido el equipo más consistente del Voleibol Superior durante la última década. Sin embargo, no había enfrentado la competitividad de Lares en ese periodo, y ahora que la tiene, quiere aprovecharla.

“Sin duda alguna, va a ser el mejor encuentro que se ha celebrado. Ambas fanaticadas han demostrado ser las mejores, y Lares tiene mucho entusiasmo. Estamos a solo 10 minutos uno del otro, lo que llevará mucha gente”, expresó el apoderado de los Caribes, Ángelo Ferrante.

Ferrante adelantó que duplicará la seguridad en la Cancha Aymat Cardona, con capacidad para 2,400 fanáticos, ya que ambas aficiones llevan años esperando un “Duelo” competitivo como el de este jueves.

En el aspecto deportivo, San Sebastián cuenta con el mejor jugador nativo del torneo, el esquina Pelegrín Vargas, hijo, además del acomodador Howard García, el central Pedro Nieves y el veterano atacante Ezequiel Cruz.

Por su parte, Lares presenta una plantilla de peso con jugadores nacionales como el central Jonathan Rodríguez y el carismático esquina Pablo Guzmán, quien fue parte del bicampeonato de San Sebastián, junto al experimentado refuerzo y medallista olímpico Garret Muagututia.