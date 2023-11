El Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) desestimó la apelación sometida por la gerencia de los Changos de Naranjito que buscaba revertir la decisión de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) que le prohíbe a los subcampeones nacionales jugar en su cancha en lo que resta de la postemporada de la liga superior masculina.

El documento, con fecha del 18 de noviembre y firmado por el licenciado José E. Loubriel Vázquez, confirma las sanciones emitidas y estipula que las mismas fueron conforme al reglamento para el torneo de 2023 y se ejecutaron en el pleno ejercicio de las “facultades discrecionales y administrativas inherentes” del director del torneo, Jaime Vázquez Morales, y el presidente de la FPV, César Trabanco.

Ante este escenario, el apoderado de los Changos, Alexis Aponte, ha decidido acatar la decisión del TAAD por lo que se dispone a buscar una cancha alterna -que podría ser el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, o el Roberto Clemente, en San Juan- para la serie semifinal en la que se medirán a los Cafeteros de Yauco a partir de este próximo miércoles.

PUBLICIDAD

Aponte le señaló a El Nuevo Día que descartó usar la cancha de Corozal porque hay una actividad en calendario el miércoles.

Añadió que, de todas maneras, hará una petición para comenzar la semifinal el viernes para así tener más tiempo para negociar con los municipios y montar la logística de los juegos en la cancha que sea escogida, pues recordó que hoy es domingo y el lunes es día de fiesta por el Descubrimiento de Puerto Rico.

“Lo que prosigue es movernos de cancha”, articuló el apoderado al preguntársele si apelaría la decisión del TAAD a este medio.

“No voy a seguir afectando ni voy a afectar el torneo. La intención no es afectar el torneo, yo estaba tratando de salvar la cancha para la fanaticada, pero realmente no voy a afectar ni al presidente, ni a la federación, ni al torneo. No voy a seguir dilatando esto. Se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos. La ley es la ley. Ya se hizo todo lo que se podía hacer”, reiteró Aponte.

La Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) ordenó el cierre de la cancha Ángel “Gelito” Ortega en lo que resta de la temporada 2023 luego que fueran castigados de esa manera debido un incidente con dos fanáticos en esa instalación deportiva durante un partido de la fase de round robin ante los Caribes de San Sebastián.

Este castigo es parte una resolución firmada por Vázquez Morales con fecha del 13 de noviembre. El escrito también informa de multas de $200 para los jugadores de Naranjito, Juan Vázquez y Juan Miguel “Juanmi” Ruiz, y para el dirigente de los Changos, Jamille Torres. Dichas multas fueron pagadas por los Changos.

PUBLICIDAD

Luego de emitir el castigo, Vázquez Morales explicó que la situación que los provocó ocurrió el 11 de noviembre al finalizar un partido entre los Changos y los Caribes en la cancha “Gelito” Ortega.

En dicho encuentro -que San Sebastián ganó en cinco parciales- varios fanáticos de Naranjito le lanzaron vasos al árbitro principal. La liga logró identificar a dos de ellos como José “Prieto” Berríos y Daniel “Danny Moto” Villegas.

Vázquez Morales agregó que la sanción de no permitirle a Naranjito usar su cancha responde a que no es la primera vez que en esa instalación deportiva ocurren incidentes de esta naturaleza.

El apoderado de Naranjito pidió una reconsideración ante Trabanco, quien la denegó. El directivo entonces acudió en auxilio al TAAD, que confirmó el castigo.

En la respuesta del TAAD se hace un recuento de la controversia y se señala que el director del torneo impuso las sanciones de acuerdo a los dispuesto en el Artículo IX, secciones 11, 16 y 17 y del Artículo XIV, secciones 5 y 6, del reglamento del torneo 2023.

En el documento se precisa que las decisiones del TAAD “podrán ser revisadas únicamente por la parte afectada adversamente mediante una apelación a la Corte de Arbitraje Deportivo (CAS) en Lausana, Suiza, quien resolverá definitivamente la disputa conforme al Código de Arbitraje Deportivo”.

Se añade que el límite de tiempo para apelar es de 20 días, contados desde la fecha en que la parte afectada sea notificada de la decisión. De no levantar una apelación en Suiza, la resolución del TAAD se convertirá en “final y firme”.

El TAAD es la instancia de arbitraje y apelación dispuesto en la Constitución del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para dirimir las controversias de las federaciones. Las decisiones del TAAD, como foro apelativo de las determinaciones federativas, se pueden apelar al CAS.