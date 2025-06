“Hoy me retiro de la selección nacional, no porque así lo haya decidido, sino porque se me ha negado la oportunidad de seguir. Tras más de 15 años representando a México y siendo parte de múltiples procesos internacionales, se me ha cerrado la puerta sin siquiera permitirme intentarlo. No puedo evitar sentir que mi maternidad ha sido vista como un obstáculo, una razón para cuestionar mi capacidad, en lugar de reconocer mi esfuerzo por equilibrar mi vida como madre y atleta profesional.