Mundial femenino adulto de voleibol: apretado itinerario y grandes expectativas para Puerto Rico

La Selección Nacional femenina de voleibol parte este lunes hacia el Mundial adulto en Tailandia, que se llevará a cabo del 22 de agosto al 7 de septiembre.

Francia es el primer rival para las puertorriqueñas. El equipo francés jugó la Liga de Naciones 2025 y mostró un alto nivel al vencer a Serbia y sufrir luchadas derrotas ante Brasil y Estados Unidos en cinco parciales.

Puerto Rico tendrá dos días para aclimatarse en suelo asiático, y dos entrenamientos para prepararse de cara al duelo frente Francia en el “partido más importante” de la temporada, destacó a El Nuevo Día el dirigente nacional Juan Carlos Núñez.

“Llegamos el 19 (martes) de noche para tener prácticas el 20 (miércoles) y 21 (jueves). Tenemos que botar ese largo viaje y prepararnos para ese primer partido que, si queremos pasar a segunda ronda, hay que ganarlo”, agregó.

El Puerto Rico-Francia es parte del Grupo C, en el que también juegan Brasil y Grecia. Los mejores dos avanzan a los octavos de final. Los otros quedan eliminados.

Considerando a Brasil como favorito en el papel en el Grupo C, Francia, Grecia y Puerto Rico se pelearían el segundo y último espacio hacia los octavos de final.

Núñez sostuvo a este diario que la meta del equipo es avanzar a la segunda ronda del Mundial por el Grupo C, en donde es el tercer mejor clasificado detrás de Brasil y Francia.

“Tenemos metas grandes. Decir que vamos a hacer lo mejor posible, es decir lo que dicen muchos para que no pase nada. Nuestras expectativas tienen que ser grandes. Para mí sería fácil decir que vamos a salir terceros en el grupo. Sabemos que Francia es un rival difícil, pero no imposible, y vamos a hacer todo lo posible para ese juego”, señaló el también técnico de las campeonas Criollas de Caguas en el Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Francia ya está en Asia. El equipo estuvo en Corea fogueando hasta el 17 de agosto, informó la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). La Selección de Corea es dirigida por el boricua Fernando Morales, quien manifestó que invitó a la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) ha participar de ese fogueo.

Grecia será el segundo rival de Puerto Rico en el Mundial cuando ambos sextetos choquen el domingo. Está clasificado en el puesto número 31 en el mundo y representaría la mejor opción de victoria para Puerto Rico -y la clasificación a la segunda fase del mundial- si las boricuas le sacan a Francia el triunfo.

Brasil es el tercer y final rival de Puerto Rico en la fase de grupos.

La Selección avanzó a la segunda ronda del pasado Mundial (2022) y finalizó en la decimoquinta posición. También logró adelantar de fase en la edición 2018. Los dos mundiales previos tuvieron formatos distintos al próximo.

La versión de la Selección en el Mundial es la misma a la que estuvo en la Copa Panamericana -y que ganó la medalla de bronce- este mes en México con la acomodadora Wilmarie Rivera; las esquinas Karla Santos y Paola Santiago, las centrales Diana Reyes y Neira Ortiz; la opuesto Decelise Champion y la líbero Shara Venegas.